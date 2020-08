Suurvaltapoliittinen asetelma koettelee Eurooppaa, arvioi pääministeri Sanna Marin (sd) puheessaan suurlähettiläspäivillä. Marinin mukaan ”elämme maailmassa, jossa yhteiset pelisäännöt vaarantuvat suurvaltaristiriitojen paineessa ja jossa yhteisiltä ponnistuksilta puuttuu johtajuus”.

”Suurista olemassaolon haasteista uhkaa tulla kansainvälistä yhteisöä lopullisesti jakavia kysymyksiä, mikäli maailman annetaan muuttua kilpakentäksi. Suurista mahdollisuuksista edistykselle, kuten tieteestä ja uusista teknologioista, on tässä toimintaympäristössä tulossa uudenlaisen etupiiripolitiikan välineitä. Samalla havaitaan miten pandemiat, väestönkasvu, globaali eriarvoisuus, muuttoliikkeet ja ilmastonmuutos liittyvät toisiinsa. Syy-seuraussuhteet ovat mutkistuneet. Keskinäisriippuvuus on vahvistunut eikä ongelmien patoaminen auta. Yhteiskuntien kääntyminen sisäänpäin johtaa kuitenkin siihen, että yhteisissä kunnianhimoisissa tavoitteissa on vaikeaa enää pysyä”, Marin sanoi puheessaan.

Kun EU:n yhteisiä linjauksia ja toimia uudistetaan, Suomen on oltava Marinin mukaan eturintamassa.

”Suurvaltapoliittinen asetelma – ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpailu – on uudella tapaa asettanut painetta Euroopan valintoihin. Se on koetellut uskoa unionin yhtenäisyyteen. Eurooppa tarvitsee yhtenäisemmän äänen maailmalla. Epävarmassa toimintaympäristössä tarvitsemme uudenlaisia kumppaneita esimerkiksi Afrikassa, jossa monet haasteistamme joko ratkaistaan tai ne hävitään.”

”Suurvaltakilpailu murentaa yhteisyyttä”

Kyse on Marinin mukaan myös sisämarkkinoista ja avoimen talouden tulevaisuudesta. Marin huomauttaa, että Suomi on pitkäjänteisesti edistänyt sisämarkkinoiden syventämistä.

”Toimimme esimerkiksi parhaillaan epävirallisen samanmielisten maiden ryhmän vetäjänä, joka tukee tavoitetta. Euroopan markkinat ovat edelleen monella tapaa hajautuneempia, kuin on uskottu. Sisämarkkinoiden syventäminen ei ole vain teknistä työtä, kuten koronakriisi on osoittanut. Sisämarkkinoilla on Euroopalle poliittinen merkitys, jota epävarma kansainvälinen tilanne nostaa esiin.”

Marinin mukaan EU:sta on rakennettava tehokasta monenvälisen järjestyksen puolestapuhujaa ja esimerkiksi EU:n ja YK:n välisen yhteistyön eteen voitaisiin tehdä enemmän.

”Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä kipeästi, mutta suurvaltajännitteet ovat tehokkaan yhteistyön este. Suurvaltakilpailu murentaa yhteisyyttä ja hankaloittaa yhteistyötä juuri niillä aloilla, joilla Suomi haluaa asettaa yhteisen riman korkeammalle”, Marin sanoi puheessaan.

”Suurvaltajännitteet ovat myös pysäyttäneet aseriisuntaa ja asevalvontaa tarkoittavat neuvotteluprosessit. Erityisen huolestuttavaa on nähtävissä oleva kilpailu ydinaseiden ja uusien ydinasejärjestelmien kehittämiseksi. Ydinaseettomat maat ovat sen vuoksi neuvotelleet YK:ssa ydinaseiden täyskieltoa tarkoittavan sopimuksen, joka astuu voimaan, kun 50 valtiota ovat ratifioineet sopimuksen. Osallistumme myös ydinasekieltosopimusta koskevaan vuoropuheluun. Suomi on sitoutunut ja edistää ydinaseriisuntaa osana ydinsulkusopimusta.”

Marinin mukaan Suomen johdonmukainen linja on pyrkiä vahvistamaan monenkeskistä yhteistyötä, mikä edellyttää työtä kansainvälisen yhteisön arvopohjan puolesta.

”Monenvälisen yhteistyön yhteistä arvopohjaa haastaa voimistuva arvokonservatismi, kun yhteiskunnat kääntyvät sisäänpäin. Esimerkiksi Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli niin sanottu Istanbulin sopimus on uhattuna, kun sopimuksesta vetäytymisestä käydään keskusteluja Turkissa ja Puolassa. Kasvavaa piittaamattomuutta naisten ja tyttöjen oikeuksia kohtaan ei voida hyväksyä. Emme voi seistä hiljaa, mikäli ponnistelumme naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi ottavat takapakkia.”

Marin puolusti elvytyspakettia

Marin puhui myös EU:n elvytyspaketista, jonka suuri saavutus oli turvata EU:n yhtenäisyys, ehkäistä jakojen syveneminen pohjoisten ja eteläisten tai itäisten ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Neuvotteluissa elpymisväline, sen rahoitus ja sen käyttöön liittyvät menettelyt muotoutuivat Marinin mukaan tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, jota voidaan tukea.

”Suomi toimi pitkäaikaisen linjamme mukaisesti niin, että etsimme ratkaisuja useissa eri jäsenvaltioiden kokoonpanoissa, emme vain minkään yksittäisen ryhmän kautta. Tällä tavoin pystymme edistämään niin yhteisen ratkaisun löytämistä kuin omien kansallisten erityispiirteidemme huomioimista. Uskon, että tämä toimintapa myös lisää vaikutusmahdollisuuksiamme.”

Marin huomautti olevan Suomen etu, että Eurooppa pääsee jaloilleen mahdollisimman nopeasti. Toistaiseksi Suomen vientipainotteinen talous on selvinnyt kriisistä monia muita maita paremmin, mutta vaikutukset voivat Marinin mukaan samasta syystä näkyä meillä viiveellä.

”On ensiarvoisen tärkeää, että Euroopassa on aloitettu finanssipoliittinen elvyttäminen ja, että sitä tehdään myös yhteisten ratkaisujen kautta. Elpymisväline tukee maiden ponnisteluja pandemian torjunnassa ja samalla vahvistaa maiden mahdollisuuksia toteuttaa kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa. Se on edellytys kriisistä toipumiselle. Vakavassa kriisissä järeät ja poikkeukselliset toimet ovat tarpeen.”

Presidentti Sauli Niinistö esitti aiemmin omassa puheenvuorossaan huolensa siitä, että päätösprosessissa EU:n perussopimuksia on tulkittu luovalla tavalla. Marin vastasi lyhyesti Säätytalolla kysymyksiin asiasta.

Marin totesi lukeneensa Niinistön puheen. Hänen mielestään Niinistö ei arvostellut varsinaista ratkaisua, vaan esitti huolensa siitä, pidetäänkö pelisäännöistä pitkällä aikavälillä kiinni. Marin ei katso, että Niinistön puhe olisi koskenut yksittäistä ratkaisua.

Niinistö korostikin puheenvuorossaan, ettei ota kantaa ratkaisujen sisältöön myöskään elvytyspaketin osalta.