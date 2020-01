Rkp:ssä vahvaksi vaikuttajaksi noussut Sandra Bergqvist on vuorossa Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa.

200 kansanedustajaa. Rkp:ssä vahvaksi vaikuttajaksi noussut Sandra Bergqvist on vuorossa Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa.

Hallituspuolue rkp:n kansanedustaja Sandra Bergqvist muistuttaa pitkään nautitun kotihoidontuen mahdollisista haittavaikutuksista äideille.

”Valitettavasti tämä on tällainen piilotettu loukku monille naisille. Jos on mahdollista jäädä kotiin pitkäksi aikaa, aika usein äidillä ei ole työpaikkaa, johon mennä takaisin. Hän jää hyvin vähällä rahalla kotiin sen sijaan, että hän saisi oikeudenmukaisen tuen, kun hän on työtön ja että hän saisi apua siihen.”

Sanna Marinin (sd) hallitus ei puutu keskustan vastustuksen vuoksi kotihoidontuen nykyiseen kolmen vuoden ikärajaan, mutta ei ole pois suljettua, etteikö se puuttuisi yli kolmevuotiaiden niin sanottuihin sisarkorotuksiin. Niiden karsimista on ajanut hallituksen perhevapaauudistuksen yhteydessä etenkin vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.

”Se on ollut yksi mahdollisuus, kun tiedetään, että perhevapaauudistus on aika arvokas paketti”, Bergqvist sanoo.

Sandra Bergqvist on noussut lyhyessä ajassa niin merkittävään rooliin puolueessaan, että ei ole liioiteltua puhua rkp:n nousevasta tähdestä. Vuonna 2017 hän kipusi jo puolueen varapuheenjohtajaksi, mutta nyt hän on ensimmäisen kauden kansanedustajana myös eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja ja eduskunnan lakivaliokunnan varapuheenjohtaja.

