Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan nyt aiotaan selvittää, onko työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia mahdollista laajentaa tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi työpaikoilla.

Julkisuudessa on käyty keskustelua rakennustyömaiden koronatartunnoista, joita on paljastunut useiden yritysten työmailta.

Helsingin Sanomien tuore kysely paljastaa laajoja puutteita rakennustyömaiden koronatoimissa. Avoimeen kyselyyn tuli 85 vastausta, joissa piti mainita työmaa ja sen koronatoimet. Rakennustyöläiset kertoivat piittaamattomuudesta ja leväperäisyydestä, valtaosa oli huolissaan vähäisistä toimista. Vastausten perusteella useimmilla työmailla oli seinällä ohje, mutta työnjohto suhtautui välinpitämättömästi, vaikka ohjeita noudatettiin heikosti.

IL: ”Huono ja asiaton” ohjeistus työmaalla

Eräs vastaaja kuvasi työskentelyä rakennustyömaalla venäläiseksi ruletiksi, jossa ei tiedä, milloin osuu omalle kohdalle. Lehden mukaan yhdellä työmaalla työntekijöitä ohjeistettiin etukäteen, miten tartunnanjäljittäjille pitäisi puhelimessa vastata.

Myös Iltalehti kertoi keskiviikkona, että vantaalaisen rakennustyömaan työntekijöille annettiin kirjallinen ohje siitä, miten lääkärin koronakysymyksiin tulisi vastata. Ohjeen mukaan kysymykseen siitä, kenen kanssa on ollut tekemisissä, tulisi vastata, että on työskennelty vain oman työryhmän kanssa ja kontakteja muiden kanssa ei ole ollut työmaalla. Lisäksi ohjeistettiin mainitsemaan, että työmaalla on noudatettu etäisyyssuosituksia, käytetty kasvomaskeja ja työmaatoimistoon on ollut pääsy kielletty.

Toimitusjohtaja totesi Iltalehdelle, että yksittäisellä työmaalla tehty virheellinen, ”huono ja asiaton” ohjeistus on poistettu jo pari viikkoa sitten. Toimitusjohtaja ei kertonut, oliko tarkoitus peitellä koronan kannalta huonoja käytäntöjä tai kuinka paljon yhtiön työmailla on ollut koronatartuntoja.

Ministeri järkyttyi

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) nosti uutisen esiin eduskunnan kyselytunnilla. Ministeri Pekonen halusi muistuttaa, että jo nyt tartuntatautilääkäri voi asettaa karanteeniin työpaikoilla kaikki, joiden voidaan perustellusti epäillä olevan altistuneita ja saada näin tartuntaketjuja työpaikoilla katkaistua.

"Ensinnäkin täytyy todeta, että tämä uutinen ohjeesta, johon edustaja Kontula viittaa, todella järkytti minua. Ei ole kenenkään etu, että työntekijöitä kehotetaan valehtelemaan viranomaisille — ei todellakaan kenenkään: ei työntekijän, ei hänen kollegoidensa eikä työnantajankaan etu. Nämä työpaikat, joilla tehdään lähitöitä, ovat todella kriittisissä vaiheissa, ja selvästi kaikki työnantajat eivät ole ottaneet riittävän vakavasti velvollisuuttaan varmistaa, että työ on työntekijöilleen terveellistä ja myöskin turvallista”, Pekonen vastasi kyselytunnilla.

”Me tulemme nyt selvittämään, onko työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia mahdollista laajentaa tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi työpaikoilla.”