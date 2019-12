Suomessa Tallinnaa pidetään halpa-alkoholin hamstrauskohteena, mutta miksi sitten Tallinnassa on tavallisissa ruokakaupoissakin esillä tuhansien eurojen pulloja? Joku kai niitäkin ostaa, vai ovatko ne vain rekvisiittaa?

Kyse on vähän samasta asiasta kuin jos helsinkiläisessä Citymarketissa tai Prismassa olisi myynnissä kymppitonnin konjakkia.

Esimerkiksi Tallinnan Kaubamaja-tavaratalon ruoka-osastolla pistävät silmään 3199,99 euroa maksava Remy Martinin Louis XIII -konjakki ja tonnin halvempi, 2185 euroa maksava Hennessy Paradis Imperial -konjakki.

Saatavana on myös 300−400 euron viskipulloja ja saman hintaluokan portviiniä.

Lue myös:

Kaubamajan markkinointiasiantuntija Mai-Liis Sipria vakuuttaa, että kaikkein kalleimmatkin pullot ovat ostamista varten, eivätkä mikään mainoskikka.

”Kaikkia myyntiin tuomiamme pulloja on aina ostettu vähintään yksi kappale eli kyllä niillä on oma ostajakuntansa. Usein on tosin niinkin, että tilaammekin myyntiin vain yhden kappaleen, sillä mitään massamarkkinoita ei tällaisille tuotteille ole.”

Sipria ei halua lähteä erittelemään ostajien kansallisuuksia, mutta vakuuttaa, että laadukkaiden juomien ystäviä löytyy kaikista maista.

Erikseen hän haluaa mainita vielä viininystävät, joita silmällä pitäen Kaubamaja tilaa myyntiin erikoisuuksia ympäri maailmaa. Parhaillaan on saatavana esimerkiksi kiinalaista vuoden 2014 Ao Yun -viiniä hintaan 329,99 euroa pullo.

Sen litrahinnaksi tulee vaatimattomat 439,99 euroa.

Neljän tonnin konjakkia

Vieläkin hintavampia juomia on tarjolla Tallinnan Stockmannin alkoholiosastolla, jossa kallein pullo maksaa peräti 4500 euroa ja se sisältää Hennessy Richard -konjakkia.

Hennessy Paradis Imperial maksaa täällä 2349 euroa ja pullon 30 vuotta vanhaa Ararat Erebuni -brändiä saa 789 eurolla.

Stockmannin alkoholiosaston vastaava Urmas Gerndorf kertoo, etteivät superkalliit pullot ole Stockmannillakaan mikään jokamiehen tuote ja että kaikkein kalleimpia juomia nautitaan Tallinnassa lähinnä vain pelikasinoissa ja erittäin pieninä annoksina.

”Dom Perignon -samppanjaa meillä sen sijaan menee Stockmannilla niin nopeassa tahdissa, ettemme meinaa ehtiä täyttämään hyllyjä välillä.”

Lue seuraavaksi:

Dom Perignon näyttääkin olevan Tallinnassa tuote, jota saa melkein jokaisesta maitokaupasta. Kauppakeskus Solariksen Delice-ruokamyymälässä, Tallinnan keskustassa, pullon vuoden 2008 Dom Perignonia saa hienoon rasiaan pakattuna 199 eurolla.

Kalleimpien rommien hinnat Delicen vitriineissä lähentelevät 400 euroa.

Vähemmän mutta laadukkaampaa

SuperAlko-myymälöiden johtaja Riho Maurer sanoo, että SuperAlko ottaa valikoimiinsa yhä kalliimpia juomia sitä mukaa kun virolaisten juomatottumukset muuttuvat.

”Trendi on tällä hetkellä se, että virolaiset juovat aiempaa vähemmän, mutta laadukkaammin. Toki on niinkin, että kaikkein kalleimpia pulloja ostetaan lähinnä vain lahjaksi.”

Maurerin mukaan SuperAlkoissa myydään yli tuhannen euron pulloja vuosittain ehkä vain noin kymmenkunta. Etenkin niillä on menekkiä nyt joulun aikaan ja vuoden lopussa.

”Venäläiset turistit ovat hekin tärkeä kohderyhmä, sillä he ostavat Virosta mukaansa mielellään juurikin laadukasta alkoholia, sillä Venäjän omilla markkinoilla liikkuu paljon tuoteväärennöksiä.”

Verotus ohjaa halpajuomiin

Viron alkoholimarkkinoihin perehtyneellä suomalaisella alkoholiasiantuntijalla Heikki Kähkösellä saattaa puolestaan olla selitys sille, miksi suomalaiset ostavat Virosta mieluummin edullisia kuin kalliita alkoholijuomia.

Hänen mukaansa valmisteverot ohjaavat suomalaisia Viroon nimenomaan halpajuomien perässä.

”Mitä kalliimpi tuote on, sitä vähemmän valmisteverolla on merkitystä hinnassa. Siksi arvojuomien hintaero Suomen Alkon, laivojen ja Viron mantereen hinnoissa on suhteessa pienempi kuin halvemmissa tuotteissa kuten oluessa, bulkkiviinassa ja laatikkoviineissä.”

Lue myös:

Kähkösen mukaan Virossakin on jo hyvin toimeentulevaa väkeä, jolla on ostovoimaa ja joka osaa arvostaa laatujuomia.

”Viskiklubi Tallinnaan perustettiin jo vuonna 1989.”

Vähän parempaa konjakkia. Tallinnan Stockmannin myyjä Anne-Ly Kotkas esittele tuhansien eurojen arvoista konjakkipulloa. Kuva: Andres Teiss www.teissphoto.com