Ennuste torstaille. Myös tänään torstaina 25. helmikuuta lämpötilan kontrasti Euroopassa on hyvin suuri. Kuvassa amerikkalaisen gfs-säämallin ennuste.

Eurooppaa on tällä viikolla halkonut poikkeuksellisen jyrkkä lämpötilagradientti. Länsi- ja Keski-Euroopassa sää on vuodenaikaan nähden ennätyslämmin, kun taas Venäjän länsiosissa ja Uralin seudulla ilma on poikkeuksellisen kylmää.

Keskiviikkona 24. helmikuuta ero kasvoi parhaimmillaan 43 asteeseen päivälämpötilojen mukaan, jos mittaus tehdään samaa leveyspiiriä myöten tai siten, että kylmempi paikka sijaitsee etelämpänä. Tällä mittausmenetelmällä eteläisyys tai pohjoisuus ei pääse ainakaan liioittelemaan eroja.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantasen keskiviikkona Twitterissä julkaiseman lämpötilakartan mukaan (upotus alempana) Puolan lounaisosissa mittari näet kohosi paikoin 21 plusasteeseen, mutta Venäjän ja Kazakstanin rajaseudulla lämpötila ei noussut koko päivänä juuri 20 pakkasasteen leudommalle puolelle.

Länsi-Kazakstanissa Kaspianmeren seudulla kaikkein kylmimmässä paikassa lämpötila jäi –22 asteeseen, vaikka paikka sijaitsee hieman Puolan lounaisosia etelämpänä.

Muutama sata kilometriä pohjoiseen tästä paikasta kartalla erottuu –23 asteen lukema. Karttasijainnin perusteella ei ollut kuitenkaan pääteltävissä, sijaitseeko kyseinen asema muiden kanssa vertailukelpoisesti alangolla vai Ural-vuoristossa.

Kussakin tapauksessa kyse on päivän ylimmästä lukemasta, ei aamun alimmasta. Ranskalaismeteorologi Etienne Kapikianin mukaan tiistaina aamulla lämpötilat olivat tällä seudulla noin 30 pakkasasteen paikkeilla. Pohjoisempana Komin Koidogorokissa oli –42,6 astetta.

Maanantaina Ust-Šugerissa lämpötila tippui peräti 51 pakkasasteeseen. Paikka sijaitsee Euroopan puoleisen Venäjän pohjoisosissa noin tuhat kilometriä Kajaanista itään.

Euroopan länsi- ja keskiosien lämpö ei ole rajoittunut Puolaan. Viime päivinä Ranskassa ja Saksassa on mitattu laajasti helmikuun paikkakuntakohtaisia ennätyksiä 20 asteen paremmalta puolen.

Kroatian Kninissä keskiviikkona mitattu 26,4 °C on puolestaan koko maan helmikuun ennätys, samoin Slovenian Biljen 25,3 °C. Näissä lämpötiloissa eteläinen sijainti alkaa jo näkyä. Puolan Pszennossa mitattu 21,3 astetta sen sijaan jäi kymmenyksellä vuonna 1990 havaitusta maan helmikuun ennätyksestä.

Torstaina helmikuun kaikkien aikojen ennätys rikkoutui myös Ruotsissa. SMHI:n eli Ruotsin ilmatieteen laitoksen mukaan Kalmarin lentokentällä lämpö nousi 16,8 asteeseen eli yhden kymmenyksen yli helmikuussa 2019 edellisen kerran rikotun ennätyksen.

Suomessa lämpötila kohosi torstaina Ahvenanmaan Jomalassa 9,8 asteeseen Ilmatieteen laitoksen havaintojen mukaan. Se on helmikuiseksi lämpötilaksi korkea, mutta ennätyksiä tämä ei vielä kolkuttele: 28.2.1943 Helsingin Ilmalassa mitattiin 11,8 asetta.