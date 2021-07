Turun yliopiston tutkijoiden ja Pfizerin yhteistyössä kehittämä punkkilive.fi-palvelu on kerännyt kansalaisilta jo 30 000 puutiaishavaintoa eri puolilta Suomea.

Puutiaiset ovat viime vuosina levinneet yhä laajemmille alueille ja pohjoisemmaksi. Siksi myös niiden levittämiä tauteja esiintyy enemmän eri puolilla Suomea. Uusien riskialueiden tunnistaminen on siksi entistä tärkeämpää.

Nyt tutkijat ovat alkaneet selvittää levinneisyyden muutoksia ja puutiaisten esiintyvyyttä uuden työkalun avulla. Punkkilive on esimerkki suosiotaan kasvattavasta kansalaistutkimuksesta, jossa tutkijat hyödyntävät väestön havaintoja.

”Tutkijoille on ollut yllätys Punkkiliveen ilmoitettu suuri havaintomäärä. Huoli puutiaisten levittäytymisestä yhä laajemmalle alueelle yhdistää kansaa, ja monet haluavat avustaa kansalaistutkimuksessa. Kartalla havainnot painottuvat alueille, joilla ihmisiä liikkuu paljon ja puutiaisten kohtaaminen on yleistä. Havaintoja on tullut runsaasti myös pohjoisesta, esimerkiksi Oulun ja Rovaniemen lähialueilta”, Turun yliopiston biologian laitoksen yliopistonlehtori Eero Vesterinen sanoo tiedotteessa.

Havaintojen kerääminen Punkkiliven avulla jatkuu läpi vuoden ja palvelun on tarkoitus pysyä toiminnassa vuosien ajan. Näin pystytään havainnoimaan puutiaisten esiintymistä myös syksyn myöhäisimpinä ja kevään varhaisimpina kuukausina.

Turun yliopiston tutkijat tulevat hyödyntämään kertynyttä dataa jo tämän vuoden aikana.

”Kansalaisten tuki puutiaistutkimukselle on äärimmäisen tärkeää. Tutkijavoimin meillä ei olisi mahdollisuuksia kartoittaa näin laajoja alueita. Jokainen havainto on tärkeä ja auttaa tutkimusta eteenpäin. Toivomme, että luonnossa ja kaupunkien viheralueilla liikkuvat ilmoittaisivat havaintoja aktiivisesti myös kesälomakauden aikana. Suuret kiitokset kaikille havaintoja ilmoittaneille”, biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi sanoo tiedotteessa.

Punkkilive-palvelusta näkee paikalliset tilanteet puutiaisten esiintyvyydestä tehtyjen havaintoilmoitusten perusteella.

LUE SEURAAVAKSI: