Suomen rajaturvallisuutta vahvistetaan kahta kautta: valmiuslain pikakaistan sekä rajavartiolain uudistuksilla, sanoo hallintovaliokunnassa istuva SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen Uuden Suomen haastattelussa.

Pakolaisaseen käyttämiseen hybridivaikuttamisessa pyritään puuttumaan valmiuslain kautta, mutta samoja elementtejä tuodaan myös normaaliaikojen lainsäädäntöön, rajavartiolakiin.

”Normaalilainsäädäntöä käytetään niin pitkään kuin mahdollista. Valmiuslakihan otetaan käyttöön vasta, kun tilanne on jo todella poikkeuksellinen”, Viljanen sanoo.

Oppositio on vaatinut mahdollisuutta sulkea koko itäraja hybridivaikuttamistilanteessa. Ylimpien laillisuusvalvojien tulkinta on, ettei kaikkia rajanylityspaikkoja voi sulkea. Sen sijaan valtioneuvosto voisi keskittää turvapaikkahakemusten vastaanottamisen erikseen määritellyille rajanylityspaikoille.

Rajakysymyksestä on tullut kuuma poliittinen kiista hallituksen ja opposition välille. Samaan aikaan huolena on, mitä hybridivaikuttamista Venäjä aikoo Suomeen kohdistaa.

”Olen miettinyt sitä, että kaikki huomiomme on rajaturvallisuudessa, mutta on paljon muutakin. Pitää myös huolehtia siitä, ettemme laita paukkuja vain yhteen asiaan, jolloin kaikki muu jää ikään kuin unholaan. Hybridivaikuttamista on monenmoista. Jos vaikkapa pankkijärjestelmämme kaatuvat ja ihmiset eivät saa rahaa – siinä me vasta kriisissä olemmekin, jos alkaa oma väki käydä levottomaksi. Nyt on yksi asia noussut yli muiden. Kun keskitymme siihen, niin käyttääkö vaikuttava taho juuri sitä konstia, johon me eniten keskitymme?” Viljanen kysyy.

Viljanen korostaa, että rajavartioviranomaisilla tulee olla tosiasialliset mahdollisuudet toimia, jos pakolaisasetta käytettäisiin itärajalla.

”Rajavartijat toimivat olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. Onko heillä esimerkiksi fyysistä voimankäyttömahdollisuutta – se on hyvin rajattua”, Viljanen sanoo.

Viljanen pitää olennaisena, että lisäkeinoja rajalle ollaan tuomassa myös normaaliajan lainsäädäntöön.

”Se on ihan ykkösasia, että saamme normaalilainsäädännön kuntoon. Kynnys valmiuslakiin on niin suuri.”

