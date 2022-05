Vihreiden kannatus on kyselyn mukaan 8,8 prosenttia ja vasemmistoliiton tasan 9,0 prosenttia. Vasemmistoliitto nosti kannatustaan edellisestä kyselystä 0,6 prosenttiyksiköllä. Erot ovat pieniä, mutta tilanne on harvinainen, ja sillä saattaa olla puolueille symbolista arvoa. Viimeksi vasemmistoliitto on ohittanut vihreät kannatuksessa vuoden 2014 lokakuussa.

Kokoomus on edelleen kyselyn kärjessä 24,1 prosentilla, mutta laskua aikaisemmasta kannatusmittauskyselystä on kaksi prosenttiyksikköä. Puolueen tuki Natoon liittymiselle on vaikuttanut sen kannatukseen myönteisesti. Verrattuna kuukausi sitten ilmestyneeseen edelliseen kyselyyn, nyt suurin osa muistakin puolueista on jo kertonut Nato-kantansa. Se on todennäköisesti heijastunut kokoomuksen kannatuksen laskuun.

Pääministeripuolue SDP menetti jonkin verran kannatustaan vasemmistoliitolle, ja sen kannatus laski hieman yli prosenttiyksikön. Yleisesti SDP:n kannatus on pysynyt kuitenkin melko tasaisena, ja se jatkaa kannatusmittauksen mukaan toisiksi suurimpana puolueena 17,9 prosentilla. Kolmanneksi suurimpana puolueena on perussuomalaiset 14,6 prosentin kannatuksella.

Taloustutkimus haastatteli 2 657 ihmistä 7.4.2022–3.5.2022 välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi 1 987 haastateltavaa. Mittauksen virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

