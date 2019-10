Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo olevansa huolissaan Turkin Pohjois-Syyriaan tekemän hyökkäyksen vaikutuksista Isis-taistelijoihin. Putin muistuttaa, että ylläpitämillä leireillä Syyrian pohjoisosissa on tuhansia vangittuja Isis-taistelijoita.

”Nyt kun Turkin armeija etenee alueelle, kurdit jättävät nämä leirit ja Isis-taistelijat voivat vain paeta. En ole varma, pystyykö Turkin armeija ottamaan heidät valvontaansa. Tämä on todellinen uhka meille kaikille”, Putin sanoi entisten neuvostotasavaltojen johtajien tapaamisessa Turkmenistanissa. Lausunnosta on uutisoinut muun muassa brittilehti The Guardian.

Putinin mukaan pakenevat Isis-taistelijat matkaisivat todennäköisesti Turkin alueen läpi tai syvemmälle Syyriaan, sieltä Irakiin ja edelleen muihin maihin.

”Meidän on ymmärrettävä tämä, tiedostettava tämä ja valmisteltava tiedustelupalvelumme kohtaamaan tämä uusi uhka”, hän sanoi.

Financial Timesin tietojen mukaan Putin on puhunut puhelimessa myös Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa ja kehottanut tätä harkitsemaan tarkoin tilannetta, jotta Turkki ei vahingoittaisi yrityksiä ratkaista Syyrian kriisi.

Kurdiviranomaisia edustava Badran Jia Kurd on arvioinut The Independentin mukaan, että taistelut vähentävät kurdien kykyä vartioida vankeina olevia Isis-taistelijoita.

”Tämä voi johtaa pakoihin”, hän sanoi perjantaina.

Julkisuudessa on pohdittu myös al-Holin leirin tilannetta, sillä kurdivartijoita on raportoitu olevan paikalla vähemmän kuin ennen. Presidentti Erdogan on vakuuttanut Turkin pitävän huolen, että Isis-taistelijat eivät pääse pakenemaan leireiltä.

”Me pidämme vankilassa ne, joiden on syytä pysyä vankilassa, ja lähetämme kotiin kansalaiset niistä maista, jotka hyväksyvät heidät”, Erdogan on sanonut uutistoimistojen mukaan.

Al-Holin leirillä on noin 70 000 asukasta, joista useimpien uskotaan olevan jihadistijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä. Kaksi kolmannesta leirin asukkaista on lapsia. Leirillä on kymmenkunta suomalaista naista, joilla on noin 30 lasta.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi sanoi lauantaina Helsingin Sanomille, että uutiset kaaoksesta leirillä ovat liioiteltuja.

Turkki aloitti keskiviikkona mittavat ilmaiskut Syyrian kurdialueille samalla kun Turkin armeijan ja syyrialaisopposition joukot ylittivät Syyrian rajan. Turkin mukaan sen tavoitteena on luoda turvavyöhyke, josta se aikoo häätää Yhdysvaltain kumppanina Isisin vastaisessa sodassa toimineet kurdijoukot. Turkki pitää kurdiryhmiä terroristijärjestöinä. Turkin suunnitelmissa on myös sijoittaa turvavyöhykkeelle syyrialaiset pakolaiset, joita maahan on tullut miljoonia Syyrian kriisin aikana.