New Yorkissa. Sauli Niinistö osallistui tällä viikolla YK:n yleiskokoukseen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi CNN:n haastattelussa sunnuntaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin vaikuttaa hyvin turhautuneelta.

”Hän on ollut turhautunut tilanteeseen Ukrainassa vuoden 2014 tapahtumien jälkeen. Tämä turhautuneisuus on kasvanut. Hän on päättänyt ratkaista tämän nyt tavalla tai toisella”, Niinistö kommentoi.

Suomessa ei presidentin mukaan ole havaittu merkkejä siitä, että Venäjän toiminta rajan tuntumassa olisi lisääntynyt.

”Putinilla tuntuu nyt olevan enemmän päänsärkyä Ukrainassa. Itse asiassa rajojemme tuntumassa on rauhallisempaa kuin pitkään aikaan”, Niinistö vastasi aihetta koskeneeseen kysymykseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sulki lauantaina pois diplomaattisen ratkaisun mahdollisuuden Ukrainassa.

”Mitä tulee hypoteeseihin diplomaattisesta ratkaisusta, Venäjä ei ota ensimmäistä askelta”, hän sanoi.

Sauli Niinistö sanoo olevansa valmis keskustelemaan rauhasta Putinin kanssa, jos se sopisi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, ja jos rauhalle olisi mahdollisuuksia. Niinistö totesi kuitenkin samalla, ettei näe rauhan mahdollisuuksia.

”Tällä hetkellä en usko rauhan mahdollisuuteen.”