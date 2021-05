Italia varoittaa vedonlyönnistä

Italian parlamentti hyväksyi Euroopan unionin elvytyspaketin ja myös maan oman suunnitelman varojen käytöstä tällä viikolla, ja paketti toimitettiin saman tien EU-komissiolle.

Komissio näytti Italian suunnitelmille epävirallisesti vihreää valoa jo viime viikonloppuna, joten Italiassa katsotaan, että asia on nyt loppuun käsitelty.

Pääministeri Mario Draghi ­varoitti kuitenkin tiistai-iltana puheessaan maan senaatille, että jos elvytysväline syystä tai toisesta viivästyy – tai pahimmassa tapauksessa jopa kaatuu – se tarkoittaa myös tulevien unionin yhteishankkeiden hyytymistä.

Tämän voi tulkita suorana viestinä Suomen suuntaan, sillä tieto eduskunnan perustuslakivaliokunnan ratkaisusta tuli vain muutama tunti ennen puhetta. Italian pääministerin kanslia seuraa EU-asioita hyvin tarkkaan.

”Kyse on vedonlyönnistä, jossa koko EU on mukana. Epäonnistuminen hintana on Euroopan tulevaisuus. Jos tässä nyt epäonnistutaan, on turha ­yrittää saada jäsenmaita syvemmän fiskaalisen integraation tai minkään yhteisen paketin taakse tulevaisuudessa”, ­Draghi sanoi.

Euroopan keskuspankin entisen pääjohtajan katse on tunnetusti jo kaukana tulevassa ja tulevissa elvytystoimissa. Juuri Draghi toi eurobondit EU:n valtiojohtajien keskusteluun maaliskuussa, ja hän on myös ajamassa lisää yhteistä elvytystä yhdessä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Kaksikon painoarvo EU-johtajien pöydässä on juuri nyt poikkeuksellisen suuri, koska Saksassa valta vaihtuu ensi syksynä Angela Merkelin väistyessä liittokanslerin paikalta.

Ei pidä unohtaa myöskään sitä, ­että Italian istuvan hallituksen ohjelmassa on euroalueen yhteisen budjetin luominen. Yhteinen budjetti on ollut Draghin agendalla jo EKP-ajoista lähtien.

Lisäksi EU:n italialainen talouskomissaari Paolo Gentiloni on antanut ymmärtää, että uutta kasvu- ja vakaussopimusta voitaisiin suunnitella Draghin hyvästä ja pahasta velasta viime kesänä lanseeraaman ajatuksen pohjalta. Idea perustuu siihen, että velan määrän sijaan keskityttäisiin mittaamaan ­velan laatua ja sitä, mitä velkarahalla saadaan aikaan.

Neuvottelut uusista velka- ja budjettikurisäännöistä on tarkoitus ­aloittaa syksyllä. Säännöt ovat koronakriisin vuoksi olleet tauolla, jonka ennakoidaan jatkuvan vielä koko ensi vuoden.

Katja Incoronato

EU-paketti ei innosta brittejä

EU:n elvytyspaketti ei ole ollut esillä Britanniassa paljoakaan. Kansainvälinen media kertoi, että Suomen eduskunnassa hyväksynnän edellytys on normaalia suurempi enemmistö.

Jonkin verran huomiota on saanut Italian pääministeri Mario Draghin elvytysohjelma.

”Panokset eivät voisi olla korkeammat, sillä suunnitelmalla on mahdollisuudet joko saada EU:n koronaviruspandemiasta toipuminen kokonaisuudessaan menestymään tai epäonnistumaan. Ei paineita!” kirjoitti Financial Times.

Brexitiä tukeva Daily Express ­uutisoi mielellään EU:n pulmista, kuten että Ranskassa EU-rahan jaon hitaus lisää tukea ”frexitille” ja että Puolan rahankäytössä ei ole läpinäkyvyyttä.

Britannian hallitus on tähän asti keskittynyt auttamaan maan taloutta koronarajoitusten yli yritysten palkkatuilla, avustuksilla ja lainoilla. Jatkotoimista talouden elvyttämiseksi ei ole päätetty.

Iso askel talouden avaamiseksi on ollut hyvin edennyt rokotusohjelma, joka mahdollistaa koronamääräysten helpottamisen.

Lisääntyvän kulutuskysynnän odotetaan vauhdittavan talouskasvua tällä vuosineljänneksellä. Kotitalouksilla arvioidaan olevan käytössään jopa 250 miljardin punnan säästöt.

Ryhmä talouselämän johtajia on pistänyt pystyyn oman covid-elvytyskomissionsa. Se ehdottaa ainakin yhden kilpailukykyisen teollisuuskeskittymän perustamista joka osaan Britanniaa ja brittiläisen toimitusketjun kehittämistä.

Auli Valpola

Raha hupenee vanhaan Saksassa

Saksan ja Ranskan valtiovarainministerit Olaf Scholz ja Bruno Le Maire yrittivät tehdä näyttävän show'n mahtimaiden elvytyspakettiohjelmista.

Ne julkistettiin samaan aikaan. Näin yritettiin alleviivata Pariisin ja Berliinin merkitystä koronapandemian jälkeisessä taloudellisessa nousussa. Tilaisuus oli tärkeä erityisesti Scholzille, joka käy jo vaalitaistelua.

Jonkun verran hehkutukseen on myös syytä. Nimenomaan Scholz ja Le Maire tekivät hartiavoimin esityötä, että EU:n yhteiseen velanottoon perustuva paketti lopulta syntyi.

Molemmat myös korostivat, että maksut pitää sitoa tiettyihin ehtoihin, jotta voidaan varmistaa yhteisten varojen käyttö nimenomaan rakenneuudistuksiin. Kaikki tämä oli kiistatta historiallista, ja siitä valtiovarainministereitä on myös kiitelty.

Itse pakettien sisältö tuotti kuitenkin ainakin Saksassa karvaan pettymyksen. Saksa käyttää elvytyspaketista saamistaan 22 miljardista 80 prosenttia hankkeisiin, jotka ovat jo käynnissä.

Esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF on perännyt nimenomaan Saksan hallitukselta uusia kasvun impulsseja, joista koko Eurooppa hyötyisi. Niitä ei ole nyt luvassa. Sama koskee Ranskaa.

Saksassa talousasiantuntijat varoittavat, että kunnianhimon puute mahti­maissa voi tarttua muihin. Myös Brysselissä on kannettu huolta siitä, että erityisesti Saksa ei näytä hyvää esimerkkiä rakenteellisissa uudistuksissa. Hallitusta on syytetty ”uudistusväsymyksestä”.

Tapio Nurminen

Espanjassa elvytys on vasemmistolla

EU-mielisessä Espanjassa ensimmäisiä elvytysmiljardeja odotetaan jo kuumeisesti, ja vasemmistohallitus haluaa esittää ne omana saavutuksenaan.

Kun maan ­sosialistipääministeri Pedro Sánchez palasi elvytyspaketin hyväksyneestä huippukokouksesta, hänet otettiin parlamentissa vastaan raikuvin aplodein.

Koronaviruspandemian alkuvaiheissa kuullut epäilyt Euroopan solidaarisuuden puutteesta ovat vaienneet lähes täysin.

Espanjassa sekä vasemmisto että ­oikeisto viljelevät sanontaa ”enemmän Eurooppaa” ja kannattavat yhteisvelkaa eli eurobondeja.

Yhteisen velan kannatus on kuitenkin yleensä julistusluontoista, eikä se johda keskusteluun valmiudesta luovuttaa talouspoliittista päätösvaltaa maan ulkopuolelle.

Elvytysmiljardit antavat nyt esimakua eurobondeista. EU vaatii elvytysrahojen saannin ehtona verotuksen, eläkejärjestelmän ja työlakien uudistuksia.

Niistä kiistellään, joten hallitus antoi perjantaina suunnitelmansa elvytyshankkeista EU:n komissiolle varustettuna vain uudistusluonnoksilla. Kotimaassa tätä kritisoidaan.

Oikeistopuolueet valittavat, että ne on suljettu täysin ulos elvytyshankkeiden valmistelusta, vaikka EU on toivonut miljardien käytön suunnitteluun laajaa pohjaa.

Hankkeet, joihin myös sijoittajien pitäisi luottaa, esitellään Brysselissä ilman vähintäkään konsensusta, pahoittelee madridilainen El Mundo -lehti.

Jyrki Palo

Nuuka Ruotsi nyrpeilee

Ruotsin valtiopäivät hyväksyi Next ­Generation EU -elvytyspaketin maaliskuussa. ­Koronan vuoksi ­harvennetussa salissa tukipaketti hyväksyttiin äänin 27–15.

Kokoomuksen sisarpuolueen moderaattien 11 kansanedustajaa ­äänesti tyhjää – aivan kuten kokoomus Suomessakin nyt aikoo tehdä.

Elvytyspakettia sen sijaan vastustivat ruotsidemokraatit ja vasemmistopuolue.

Ruotsissa EU-aiheet eivät nouse yhtä laajalti julkiseen keskusteluun kuin Suomessa, mutta poliittiseen keskusteluun valtiopäivillä kylläkin.

Vasemmistopuolue syytti jo viime kesänä pääministeri Stefan Löfveniä (sd) siitä, kuinka elvytyspaketin kytkös oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen liudentui viime metreillä. Ruotsidemokraatit taas vastustavat EU-budjettien ja tukipakettien kasvattamista.

Jo elvytyspakettia neuvoteltaessa Ruotsi kuului niin sanottuun nuukaan nelikkoon, joka vaati, että elvytystä tulisi jakaa lainamuotoisesti eikä tukena, ja joka vastusti EU-budjetin kasvattamista brexitin jälkeen.

Samaan aikaan Ruotsi piti ­tiukasti kiinni omasta EU:n jäsenmaksualennuksestaan.

Lopputuloksena Ruotsi sai pitää jäsenalennuksensa, mutta tukipaketista noin puolet maksetaan lainana ja puolet tukena, ja EU:n budjetti kasvoi.

”Elvytyspaketti on epäilemättä vähemmän onnistunut EU-ratkaisu, ­mutta samalla olisi kohtuutonta maalata tätä taloudelliseksi katastrofiksi Ruotsille”, moderaattien Jan Ericson tiivisti monen tunnot.

Ossi Kurki-Suonio

