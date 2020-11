Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen on huolestunut siitä, että Sanna Marinin (sd) hallitus ei kykene Lehtosen arvion mukaan lainvalmisteluun, joka mahdollistaisi tehokkaan epidemiatorjunnan.

Sormi osoittaa erityisesti sosiaali-ja terveysministeriöön.

”On kieltämättä huolestuttavaa, jos sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lainvalmistelu ei pandemiatilanteessa pysty sellaisen säädöskehyksen rakentamiseen, joka vastaisi sekä perustuslain vaatimuksia että mahdollistaisi tehokkaan epidemiatorjunnan. Myös pääministeri Sanna Marin on lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että lainsäädäntö ei mahdollista niitä toimia, joita hallitus pitää tarpeellisena koronaepidemian torjunnan kannalta”, Lehtonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Lehtonen ottaa osaa oikeudelliseen keskusteluun ennakoivasta toiminnasta koronaa torjuttaessa. Sitä on kiihdyttänyt pääministeri pääministeri Marinin julkisuuteen vuotanut viesti, jossa hän pitää johtamisen kannalta haasteena, että oikeudellinen kehikko ei nojaa ennakointiin.

Lehtonen ei allekirjoita tiukkaa perustuslain tulkintaa tartuntataudin rajoitustoimista.

”Lainsäädäntö on siis lähtökohtaisesti luonteeltaan ennakoivaa. Jos tartuntataudin leviämistä estäviin toimiin ryhdytään vasta, kun osa väestöstä on sairastunut tai kuollut, on julkinen valta jo rikkonut velvoitettaan suojata jokaisen henkeä ja terveyttä. En siis missään nimessä allekirjoita sellaista perustuslain tulkintaa, että tartuntataudin rajoittamiseksi tehtäviä perusoikeusrajoituksia voitaisiin toteuttaa vasta, kun uhka on toteutunut”, Lehtonen arvioi.

Marin on tuskaillut sen kanssa, että lainsäädäntö ei ole nojaa ennakointiin.

”Näen, että nyt tarvittaisiin ennakoivia, nopeita ja voimakkaita toimia epidemian hillitsemiseksi. Uskon, että selviäisimme vähäisemmin vaurioin myös taloudellisesti, jos toimisimme näin. Suomen oikeudellinen kehikko ja mahdollisuutemme toimia nojaavat kuitenkin toimien välttämättömyyteen, ei ennakointiin. Tämä on johtamisen näkökulmasta suuri haaste”, pääministeri Marin on kirjoittanut tänä syksynä sähköpostiviestissään, jota Yle referoi.

Lehtosen mielestä Suomessa ei ole asetettu tartuntatautien torjunnalle tiukempia kriteereitä kuin muuallakaan Euroopassa.

”En itse löydä mistään perusoikeusuudistuksen esitöistä taikka perustuslakimme valmisteluasiakirjoista tukea sellaiselle käsitykselle, että Suomessa olisi haluttu asettaa muita eurooppalaisia maita tiukemmat kriteerit tartuntatautien torjunnalle”, HUS-johtaja kirjoittaa.