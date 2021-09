Sanna Marinin (sd) hallitus julkisti tänään tiistaina esityksensä koronapassista ja myös maahantulorajoitusten pitämisestä ennallaan. Molemmat nostattivat heti suhteellisen voimakkaita reaktioita.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä katsoo hallituksen viivytelleen koronapassin kanssa.

”Tärkeä lisätyökalu, mutta liian vähän ja liian myöhään. Se on hallituksenkin tunnistettava ja tunnustettava. Kesällä koronapassi olisi auttanut entisestään ravintola-, tapahtuma- ja kulttuurialaa. Vitkuttelu ja nuiva asennekin esti laajasti käytetyn työkalun”, hän kommentoi Twitterissä.

Könttä huomauttaa samalla, että keskustasta koronapassi ei jäänyt kiinni.

Perussuomalaisten kanta koronapassiin on eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan kielteinen.

”Perussuomalaisten kanta on kielteinen maan sisäisen syrjinnän sallimiseen rokote-terveystietojen perusteella. Koronapassi-lakia ei tule hyväksyä eduskunnassa”, hän tviittaa.

Tavio katsoo hallituksen myös eriarvoistavan lapsia koronapassiasiassa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo arvostelee maahantulorajoituksia kovin sanoin.

”Ja näin kävi taas, että Kiuru käveli Kepun yli. Tiedossa todella kylmä talvi esimerkiksi Lapin matkailulle”, hän kommentoi Twitterissä.

Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle myös esityksen tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien maahantulosäännösten jatkamiseksi. Se tarkoittaa sitä, että Suomeen saapuvilta edellytetään esityksen mukaan edelleen joko todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta koronavirustestistä.

Myös Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry ihmettelee päätöstä.

”Esitys osoittaa selvästi sen, että hallitus ei ymmärrä, miten vaikeassa tilanteessa matkailualan yrittäjät ja työntekijät ovat. Yrittäjät ovat luottaneet siihen, että kun riittävä osa väestöstä on rokotettu, he voivat harjoittaa elinkeinoaan vapaasti ilman rajoituksia. Hallituksen esittämille rajoituksille ei ole enää väestön suojelusta ja viruksen leviämisestä aiheutuvia perusteita. Myös THL on kritisoinut voimakkaasti hallituksen esitystä toteamalla, että matkailijoiden mukanaan tuoma tartuntariski on mennyttä aikaa, koska on erittäin todennäköistä, että rokotekattavuus saavutetaan lokakuussa. Hallitus on tähän asti tukeutunut rajoituspäätöksissään voimakkaasti THL:n näkemyksiin. Miksi ne eivät enää kelpaa hallitukselle”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kysyy tiedotteessa.

Mara katsoo myös, että matkustajien koronatodistusten tarkistaminen kuormittaisi kohtuuttoman paljon terveydenhuollon ja muiden viranomaisten resursseja.

”Kansainvälisen matkailun elpyessä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mahdoton tarkastaa todistuksia kaikilta matkustajilta ilman merkittäviä lisäresursseja ja maahantulon ruuhkautumista. Yhtä mahdoton tilanne on Pohjois-Suomen lentokentillä, kun joulun aikana pienille lentokentille saapuu vilkkaimpina päivinä yli 4 000 matkustajaa per kenttä. Suomen tulee vapauttaa ulkomailta Suomeen tuleva matkailu jo lokakuussa”, Lappi toteaa.