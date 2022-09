Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo palaa nyt taannoiseen A-studion A-Talkiin, jossa hän väitteli kiivaasti taloudesta pääministeri Sanna Marinin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) kanssa.

Orpo kysyy tiedotteessaan, missä ovat pääministeripuolue SDP:n esitykset menojen vähentämiseksi.

”Ensi vuonna Suomi ottaa 8,1 miljardia euroa uutta velkaa ilman suunnitelmaa siitä, miten velkaantuminen saataisiin kuriin”, Orpo huomauttaa.

Orpo sanoi aiemmin A-Talkissa, että valtion 80 miljardin budjetti tulisi käydä läpi momentti momentilta säästökohteita etsien. Hän toistaa näkemyksen nyt tiedotteessaan.

”Otetaan esimerkkejä. Kaasuautojen tuki. Kosteikkoviljely. Avustajien määrä. Tämä tulee siitä, että jos momentti momentilta käydään läpi valtion 80 miljardin budjetti, niin onko todella niin, että te ette löytäneet sieltä säästökohteita?” Orpo sanoi Ylellä.

Orpo mainitsi A-Talkissa myös sote-uudistuksen hallintokulut.

Nyt Orpo ottaa tiedotteessaan esille yritystuet ja asumistuen.

”Erityisesti ympäristölle haitalliset yritystuet on syytä kammata läpi tarkasti. Suurista menokohteista voisi nostaa esille asumistuen, joka on noussut lyhyessä ajassa 1,5 miljardiin ja kasvaa yhä. Uudistaminen on välttämätöntä”, hän sanoo.

”Sote-uudistuksessa hassataan satoja miljoonia uuden hallinnon rakentamiseen. Tuottavuutta parantamalla ja tehostamalla säästöjä pystytään saamaan koskematta itse palveluihin. Sosiaaliturva tarvitsee kokonaisuudistuksen kannustavampaan suuntaan. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen olisi tehokas työllisyystoimi ja samalla säästyisi rahaa”, Orpo jatkaa.

”Käytin Ylen A-studiossa esimerkkeinä myös pienempiä kohteita, kuten hallituksen suurta avustajamäärää sekä kosteikkoviljelyn ja kaasuautojen tukia. Vastaavia ei niin välttämättömiä pieniä puroja löytyy joka hallinnonalalta. Marinin hallitukselta ei ole löytynyt tahtoa edes näiden pienten purojen etsimiseen”, Orpo kommentoi.

Marin vastasi A-Talkissa Orpolle olevansa huvittunut avustajakustannusten esiin nostamisesta, kun kokoomus samaan aikaan esittää mittavaa tuloveronalennusta.

Saarikko puolestaan piti Orpon puheita löysinä.

”Niillä saisi kasaan ehkä sata miljoonaa”, Saarikko sanoi.

Orpon mielestä lausunnot kertovat ”karua kieltään hallituksen miljardisokeudesta”.

”Miljoonien säästöt eivät kelpaa, koska ne ovat liian pieniä kattamaan 8000 miljoonan euron alijäämää. Tällaista yhtä suurta toimenpidettä ei olekaan, vaan budjetin tasapaino on haettava sekä isommista rakenneuudistuksista että lukuisista pienistä puroista”, Orpo kommentoi nyt.

