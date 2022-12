Bostonin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan (BU School of Medicine) mukaan RS-viruksen aiheuttamia hengitysteiden tulehduksia esiintyy Yhdysvalloissa nyt jopa 60 prosenttia enemmän kuin koronapandemian huipulla vuosi sitten.

Lisäksi erilaisten influenssatulehdusten takia sairaalahoitoon joutuneiden määrä on Yhdysvalloissa korkeimmillaan vuosikymmeniin.

Nyt Yhdysvalloissa leviää samanaikaisesti kolme virusta, influenssa, rs ja korona. Näistä rsv on ainoa, johon ei ole laajalti saatavilla suojaavia rokotuksia.

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston mukaan rs-viruksen leviäminen on jo saavuttamassa huippuaan osassa maata mutta leviää yhä kriisivauhdilla osissa maata.

Kolmen viruksen triplademia on aiheuttanut päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille Yhdysvalloissa kaaosta.

Virusten samanaikaiseen epidemiaan on Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahden mukaan monia syitä.

”Pandemian aikaansaama rytmihäiriö muidenkin virusten kierrossa alkaa nyt palautua mutta voi näkyä tauon jälkeen isompana piikkinä”, Vapalahti sanoo.

Rs-virukseen sairastuva kohortti siirtyi Vapalahden mukaan vähän vanhempiin lapsiin. Heitä sairastuu nyt enemmän kuin aiemmin. Toisaalta virusta esiintyi tauon jälkeen jo vuosi sitten.

Sekä influenssalla että rs-viruksella on molemmilla omat rytminsä, jonka koronaviruksen välttämiseksi tehdyt toimet ovat katkaisseet.

”Samoin on käynyt Suomessa myös norovirukselle”, Vapalahti sanoo.

Sinänsä virukset vaikuttavat Vapalahden mukaan vähän paradoksaalisesti toisiaan heikentävästi, koska ne lisäävät ihmisten immuniteettia paitsi itseään kohtaan, infektion aikana myös ihmisten luontaista immuniteettia muita viruksia kohtaan.

”Kaksoisinfektiot ovat mahdollisia, ja ne voivat joskus olla tavallista rajumpien taudinkuvien taustalla”, Vapalahti sanoo.

Vapalahti ei usko, että virukset USA:ssakaan nyt epidemioina vahvistaisivat toisiaan, vaan ne vain esiintyvät luontaisesti talviaikaan.

Sulkutoimet, erilaiset rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet väestössä myös immuniteettivajetta sen lisäksi, että ne ovat sekoittaneet influenssan ja rs-viruksen esiintymisrytmin.

Kun rajoituksia nyt puretaan Yhdysvalloissa, virukset palaavat luonnollisempaan kausivaihteluunsa. Näin käy Vapalahden mukaan myös Suomessa.

”Nyt on aiempaa enemmän ihmisiä, jotka eivät ole pariin vuoteen saaneet influenssaa”

”Influenssa A:ta on lisäksi kahta eri tyyppiä liikkeellä vuosittain, joista toinen on vallitseva. Influenssa B -linjoista toinen näyttää hävinneen pandemiatoimien myötä. Tämä on hyvin monitekijäinen asia. Toisaalta nyt on aiempaa enemmän ihmisiä, jotka eivät ole pariin vuoteen saaneet influenssaa”, Vapalahti sanoo.

Normaalisti influenssakausi alkaa pohjoisella pallonpuoliskolla joulun alla ja sitä jatkuu aina kevääseen. Sen jälkeen sama toistuu eteläisellä pallonpuoliskolla, kun pohjoisella puoliskolla on rauhallisempaa. Tropiikissa viruksia esiintyy tasaisemmin.

”Suosituksista ja rajoituksista luopuminen vaikuttaa myös korona-, influenssa- ja rs-viruksien muuntumiseen, joka on eräänlaista keinuntaa. Influenssaepidemiat tyypillisesti ajoittuvat talvikaudelle, ellei rytmiä tule sekoittamaan uutta pandeemista virusta – niin kuin käy yleensä 10–30 vuoden välein.”

Influenssaa vastaan tarjottavat rokotukset eivät lisäksi ole täydellisiä, mutta ne rajoittavat influenssavirusten muuntumisesta riippuen vaihtelevasti sairaalaan päätyvien ihmisten määrää.

”Kaikki sairastavat rs-viruksen aiheuttaman hengitystieinfektion”

”Rs-viruskin muuttuu, mutta ennen kaikkea se on pienten lasten ja jossain määrin vanhustenkin vakavampi tauti. Yleensä työikäiset selviävät siitä lievemmillä oireilla. Rs-virukseen ei ole ollut aiemmin rokotusta, mutta jonkin ajan kuluttua sellainenkin todennäköisesti tulee markkinoille”, Vapalahti sanoo.

Kaikki ihmiset sairastavat rs-viruksen aiheuttaman hengitystieinfektion. Kyse on Vapalahden mukaan siitä, milloin he sen saavat.

”Rs-viruksella on Suomessa ollut sellainen erikoisuus, että joka toinen vuosi jää väliin ja se esiintyy kevät- ja seuraavan vuodenvaihteen epidemiana.”

”Vanhempien immuniteetissa tapahtuneet muutokset voivat vaikuttaa nyt lapsiin, mutta tämä on vähän monimutkainen asia tässä lyhyesti selitettäväksi”, Vapalahti sanoo.

