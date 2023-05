Valtiotieteen professori Kimmo Grönlund ja politiikan tutkija Hanna Wass arvioivat RKP:n toimineen viisaasti, kun puolue vaatii muutoksia hallitusneuvotteluiden maahanmuuttopaperiin.

LUE MYÖS Hallitusneuvotteluissa uusi käänne: RKP vaatii muutoksia maahanmuuttopaperiin

”On täysin käsittämätöntä, että Suomessa käydään poliittista kauppaa turvapaikanhakijoilla ja muilla hädänalaisilla ihmisillä, etenkin kun sen taloudelliset implikaatiot ovat varsin maltilliset. RKP osoittaa nyt myös moraalista johtajuutta”, Wass kommentoi Twitterissä.

Grönlund korostaa, että pallo on nyt ennen kaikkea hallituksenmuodostaja Petteri Orpolla (kok) ja myös tulevan hallituksen toimintakyvyn kannalta paljon riippuu siitä, millaisen ratkaisun hän nyt tekee.

”Viisas teko RKP:lta. Nyt pallo on perussuomalaisilla, mutta ennen kaikkea Petteri Orpolla. Tämä on ensimmäinen testi: onnistuuko hän tasapainottamaan tilanteen eri puolueiden välillä ja pitämään koalition koossa? Samanlaisia näytelmiä tulee lisää, jos nämä neljä puoluetta muodostavat hallituksen”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Valtiotieteen emeritusprofessori Göran Djupsund arvioi perjantaina Purran kiristävän Orpoa maahanmuuttolinjauksilla, joista elinkeinoelämä on kuitenkin vahvasti eri mieltä. Hän huomauttaa, että toistaiseksi RKP on ollut ainoa puolue, joka on edustanut elinkeinoelämän linjauksia hallitusneuvotteluissa.

”Luulin, että kokoomus kuuntelee elinkeinoelämän viestiä maamme tarpeista”, hän tviittasi.

RKP päätti lauantaina esittää muutoksia hallitusneuvotteluissa perjantaina valmiiksi saatuun maahanmuuttopaperiin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puolestaan on ilmoittanut, että jos RKP ei hyväksy maahanmuuttopaperia, neuvottelut nykyisellä hallituspohjalla kaatuvat siihen.