Eri puolilla Kiinaa nähtiin viikonlopun aikana väkivaltaiseksikin yltyneitä koronarajoitusten vastaisia protesteja. Kiinassa on paikoittain yhä meneillään yhtä tiukat koronatoimet kuin pandemian alussa Wuhanissa. Ulkonaliikkumiskielto tai eristysleiri saattaa osua omalle kohdalle milloin tahansa.

Protestien alkusysäyksenä on asiantuntijoiden mukaan ollut tulipalo Xinjiangissa, jossa asuinrakennuksen palossa kuoli ainakin kymmenen ihmistä. Ihmishenkien menetykseltä olisi todennäköisesti voitu välttyä, mikäli rakennuksen asukkaat eivät olisi olleet ulkonaliikkumiskiellossa rakennuksesta löytyneen koronaviruksen vuoksi.

Ulkonaliikkumiskiellossa olevat rakennukset aidataan usein korkeilla rauta-aidoilla. Rakennuksen ulko-ovet sinetöidään ja niiden eteen saatetaan rakentaa useita esteitä. Joskus suljetaan koko kadunpätkä rakennuksen ympäriltä. Tämä siitä huolimatta, että vain yhdellä henkilöllä koko rakennuksessa saattaa olla tartunta.

Mielenosoituksen näyttävät toistaiseksi rajoittuneen viikonloppuun. Niitä nähtiin ainakin Shanghaissa, Pekingissä ja Wuhanissa sekä kaduilla että yliopiston kampuksilla. Huomionarvoista on se, että nyt vaadittiin Kiinan kommunistisen puolueen johtajan Xi Jinpingin eroa nollakoronapolitiikan lopettamisen ohella.

Trolliarmeija pimensi haut sosiaalisessa mediassa

Protestien seuraamista vaikeuttaa merkittävästi se, että Kiinassa ei ole juuri lainkaan enää ulkomaalaisia toimittajia, koska Kiina on hidastanut merkittävästi ulkomaisten toimittajaviisumien myöntämistä maahan. Shanghain protesteissa pidätettiin Britannian yleisradioyhtiön BBC:n Kiinan-kirjeenvaihtaja Ed Lawrence.

Kiinan valtionmediat eivät luonnollisesti ole noteeranneet mielenosoituksia millään tavalla. Jopa Hongkongissa, jossa ainakin periaatteessa pitäisi olla jonkinlainen lehdistönvapaus, paikallislehdet eivät noteeranneet niitä millään tavoin.

Kiinan suuri sosiaalisen median sensuurikone on käynyt myös ylikierroksilla. Sosiaalisen median kanavissa on pimennetty aihetunnisteita ja kuvia uskomatonta vauhtia. Myös Tesla-liiketoimintansa takia Kiinasta erittäin riippuvaisen Elon Muskin omistama Twitter sai tästä osansa.

Kun Hongkongissa haki Twitteristä Shanghaihin tai Pekingiin liittyviä aihetunnisteita kiinan kielellä, lävähti ruudulle melkoinen kavalkadi erilaisia aikuisviihdepalveluja. Protesteista oli todella vaikeaa löytää tietoa. Koska palvelut olivat tarjolla kiinan kielellä, voidaan perustellusti olettaa, että aihetunnisteen tukkimisen taustalla on Kiinan trolliarmeija.

Tilanne pahenee joka päivä

Se, joka väittää tietävänsä, mitkä Kiinan keskushallinnon seuraavat peliliikkeet ovat, joko valehtelee tai omaa keskimääräistä paremman itsetunnon. Maan ulkoministeriön maanantaisessa lehdistötilaisuudessa toisteltiin mantraa siitä, että kiinalaisten taistelu koronaa vastaan tulee onnistumaan.

Uusia protestiaaltoja voi tulla ja on mahdollista, että keskushallinto onnistuu niiden tukahduttamisessa. Se vie kuitenkin resursseja itse ongelman juurisyyltä eli koronalta. Kiina on ostanut itselleen lisää aikaa nollakoronapolitiikallaan. Aikaa vain on käytetty ihmisten valvonnan lisäämiseen ja liikkumisen rajoittamiseen sen sijaan, että olisi lisätty rokotekattavuutta tai vahvistettu terveydenhuoltojärjestelmää.

Kiinassa raportoitiin maanantaina ennätysmäärä tapauksia yhden päivän aikana, yli 40 000 kappaletta. Mikäli virus leviää Kiinassa samaan tapaan kuin muualla maailmassa, voidaan muutaman viikon päästä olla pahimmillaan tilanteessa, jossa muutaman tuhannen ihmisen protesti on keskushallinnon ongelmista pienimpiä.

Hongkongissa on koko pandemian ajan ollut käytössä sama strategia: lisätään valvontaa, ei paranneta järjestelmää. Viime keväänä Hongkongissa koronakuolleisuus nousi koko maailman korkeimmaksi (väestöön suhteutettuna) koko pandemian ajalta.

Yhtenä merkittävänä tekijänä oli vanhusväestön alhainen rokotekattavuus. Sama tilanne on myös Manner-Kiinassa.

Hongkongissa on silti edes hieman paremmin resursoitu julkisen terveydenhuollon järjestelmä kuin Manner-Kiinassa ja käytössä on mNRA-rokote, jota ei vieläkään ole hyväksytty käyttöön Kiinassa. Kiina on myös asiantuntijoiden mukaan lähettänyt erilaisia ja sekavia koronaohjeita eri puolille maata.

Mikäli Kiinan keskushallinto käyttää – kuten todennäköisesti on – vielä enemmän resursseja mielenosoitusten hallintaan ja ihmisten valvomiseen, jää entistä vähemmän huomiota itse koronaviruksen kanssa taisteluun. Valinta on helppo lyhyen ajan poliittisen edun maksimointiin, mutta voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jonka jälkiselvittely kestää vuosia.

