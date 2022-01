Irlanti houkuttelee maahan teknologiajättien valtavia datakeskuksia kevyellä yritysverotuksellaan sekä yrityksille ystävällisellä sääntelyllä. CNN kertoo, että salaperäinen yhtiö suunnittelee maan länsiosaan valtavaa, 22 amerikkalaisen jalkapallokentän kokoista datakeskusta.

Valmistuessaan datakeskus olisi koko maan suurin. Sen lupahakemuksen jätti heinäkuussa dublinilainen Art Data Centers Ltd, jonka alkuperästä ei ole juurikaan tietoa. Yritys on perustettu vuonna 2018 ja sen johto on ollut mukana yli 6500 irlantilaisyrityksessä. Näistä yrityksistä puolet ovat lopettaneet toimintansa.

Hämärän peitoissa olevasta yrityksestä huolimatta Irlannin hallitus tulee luultavasti hyväksymään 1,2 miljardin euron arvoisen datakeskuksen rakentamisen. Hallitus on ottanut suurten datakeskusten rakentamisen vahvasti mukaan strategisen infrastruktuurin kehityssuunnitelmiinsa.

Datakeskusten nouseminen Irlannin vehreille maille on herättänyt kuitenkin huolta ilmastosta. Niiden valtava energiankulutus uhkaa viedä pohjan Irlannin ilmastotavoitteilta, joiden mukaan maa aikoo leikata puolet hiilidioksidipäästöistään vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka Irlannin leuto sää auttaa pienentämään servereiden viilentämiseen käytettävää energiaa, keskukset kuluttavat kuitenkin valtavan määrän sähköä. Valtion omistaman energiayhtiön EirGridin mukaan datakeskukset kuluttivat 17 prosenttia kaikesta Irlannista tuotetusta sähköstä vuonna 2021.

Energiankulutus viimeisen neljän vuoden aikana on ollut niin massiivista, että se vastaa puolen miljoonan kotitalouden lisäämistä sähköverkkoon. Ilmastoaktivistit ovat tarttuneet huoliin valtavasta energiakulutuksesta ja sen fossiilipohjaisesta tuotannosta.

”Ihmiset ovat huolissaan kertakäyttömukeista, mutta oikeasti molemmat (muovi ja data) ovat tällä hetkellä fossiilipohjaisia”, Melina Sharp ilmastoryhmä Futureproof Claresta muistutti.

