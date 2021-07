Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaassa henkilöityy muutos, joka perussuomalaisissa on vuosikymmenessä tapahtunut.

Edesmenneen kansanedustajan Arvo Sainion (SMP, Skyp) tytär nousi eduskuntaan Timo Soinin luotsaamien perussuomalaisten ”jytkyssä” 2011 puolueessaan Varsinais-Suomen vaalipiirin ykkösenä, hän kävi Soinin joukoissa hajoamiskesänä 2017 ja tuli valituksi keväällä 2019 pienemmällä äänimäärällä kuin puolueen jyrkemmän linjan varsinaissuomalaiset Ville Tavio ja Vilhelm Junnila.

Oma isä on Ritva Elomaalle yhä poliittinen esikuva numero yksi. Elomaalla on vennamolais-soinilaiset juuret, mutta on hänkin puhunut Jussi Halla-ahon kaudella hyvin halla-aholaisesti maahanmuutosta, erityisesti ennen viime kevään eduskuntavaaleja.

Elomaa puhuu myös perussuomalaisten mahdollisesta tulevasta hallitusasemasta.

”Eihän sinne yksi puolue voi mennä. Jotain lähentymistä täytyy tapahtua joidenkin kanssa.”

