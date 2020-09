Keskustan puoluekokouksessa pidetyt kannatuspuheenvuorot jakaantuivat lähes tasan: tiede- ja kulltturiministeri Annika Saarikon puolesta puhui 68 kokousedustajaa, istuvan puheenjohtaja Katri Kulmunin puolesta 61. Kansanedustaja, keskustan nykyinen varapuheenjohtaja Petri Honkonen sai neljä kannatuspuheenvuoroa.

Katri Kulmuni kuvaili esittelypuheenvuorossaan talven tuoneen syväjään keskustan kannatukseen.

”Tekemällä asiat samalla tavalla kuin nyt on edessämme kuihtumisen ja jakautumisen tie. Meidän on valittava toisin. Uudistumisen ja kasvun tie. Toimimmeko kotimaisen työn ja yrittäjyyden puolesta, vai annammeko vallan sosialisteille”, hän linjasi.

Kulmunin mukaan nyt tarvitaan tahtoa, taistelua ja tekoja.

”Suomen katseet kohdistuvat keskustaan.”

Annika Saarikko. Kuva: Pete Anikari

Annika Saarikon mukaan keskusta on juuri nyt ”hiukan hahmottamaton”.

”Vasemmalle puolue on vastavoima. Oikealle emme kumarra. Ääripäistä emme jouda huutelemaan, meillä on parempaa tekemistä, suomalaisten ongelmien ratkaisua. Juuri nyt keskusta on hiukan hahmottumaton, mutta yhä herätämme uteliaisuutta. Maailman tuulissa olemme yhtä kuin ruisleivän maku. Keskellä on nyt tilaa ja se tila pitää ottaa”, hän sanoi.

Petri Honkonen. Kuva: Pete Anikari

Petri Honkonen sanoi omassa esittelypuheenvuorossaan, ottavansa valtiovarainministerin salkun, jos hänet valitaan keskustan johtoon. Samalla hän linjasi, ettei keskusta aio väkisin pysyä hallituksessa.

”Nyt loppuu säntäily, nyt loppuu epävarmuus, nyt loppuu gallupien tuijottelu”, hän totesi.

Lue seuraavaksi: