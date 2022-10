Hallitus esittää säädettäväksi lakia valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosille 2024–2030. Esityksen myötä valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys paranevat, valtiovarainministeriö tiedottaa.

Laissa säädetään valtion talousarvioon 2024–2030 otettavien T&K-toimintaan tarkoitettujen valtuuksien ja määrärahojen yhteismäärästä.

”Valtuuksien ja määrärahojen määrää lisätään tasaisesti vuosittain. Tarkoitus on, että valtuuksien ja määrärahojen yhteismäärä vuonna 2030 olisi 1,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Laissa säädetään myös valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytön pitkäaikaisen suunnitelman laatimisesta. Suunnitelma tehtäisiin seuraavalle kahdeksalle vuodelle”, tiedotteessa kerrotaan.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä Suomen panostuksia tutkimukseen ja kehittämiseen ja näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tukea pitkän aikavälin talouskasvua ja vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.

Valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen kommentoi esitystä Twitterissä.

”On hyvä huomioida, kuinka poikkeuksellinen päätös tämä on. Tilanteessa, jossa julkisen talouden tasapainottamiseen on paineita, sitoudutaan lailla T&K-menojen merkittävään lisäämiseen. Oleellista on, kuinka lisääntyvä T&K rahoitus kohdistetaan siten, että tavoitteet saavutetaan”, Kärkkäinen kirjoittaa.

Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen esitys perustuu parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän joulukuussa 2021 tekemään linjaukseen, jonka mukaan neljän prosentin tavoitetta vastaava tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen nosto toteutettaisiin muun muassa säätämällä T&K-rahoituslaki.

Nyt esitetty laki tulee voimaan 1.1.2023 ja sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen laadinnassa.

