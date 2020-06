Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoo seuranneensa huolestuneena oppositiosta kuuluneita vaatimuksia kiristävästä finanssipolitiikasta tilanteessa, jossa tarvitaan voimakasta elvytystä työpaikkojen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hän kuvailee vaatimuksia ”jopa poikkeuksellisen vastuuttomiksi”.

"Velkapelottelu on helppo populistinen, retorinen keino, vaikka tässä tilanteessa elvytys on ehdottomasti kaikkein vastuullisin tapa tukea taloutta, yrityksiä ja kansalaisia”, Andersson kommentoi lauantaina Twitterissä.

Hän puuttuu samaan teemaan myös kolumnissaan Kansan Uutisissa.

”Ei ole yllättävää, että juuri talouspolitiikka on se politiikan aihepiiri, jossa tutut jakolinjat näkyvät ja kuuluvat. Silti on mielenkiintoista nähdä kuinka nopeasti terve kriisitietoisuus katosi, kun puhe siirtyi talouspoliittisiin linjavalintoihin. Vaikka hallitsemattoman koronaepidemian uhka on saatu tältä erää torjuttua, tuntuu oppositiolta toistuvasti unohtuvan, että talouden osalta tilanne ei ole vielä yhtä hyvä”, Andersson kirjoittaa.

Opetusministeri muistuttaa, että Suomen ja koko Euroopan taloutta on kohdannut raju shokki, joka vaikuttaa sekä kotimarkkinoihin että vientinäkemyksiin.

”Elvytystoimenpiteitä tarvitaan Suomessa ja muualla Euroopassa, jotta shokki jäisi mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja päästäisiin mahdollisimman nopeasti takaisin talouskasvun ja kasvavan työllisyyden uralle. Suomen hallituksen linja ei ole tässä suhteessa millään tavalla poikkeuksellinen. Yhdysvalloissa on laitettu liikkeelle 2000 miljardin elvytyspaketti ja Saksa päätti äsken 130 miljardin elvytyspaketista. Maat, jotka eivät uskalla investoida ja rakentaa siltaa koronakriisin yli, tulevat suurella todennäköisyydellä löytämään itsensä syvästä lamasta siinä vaiheessa, kun pahin vaihe pandemiassa jo on ohi.”

