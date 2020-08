Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi Sanna Marinin (sd) hallituksen koronaepidemiatilanteen hoitoa.

”Hallituksen ote strategian toimeenpanosta näyttää kuitenkin kirvonneen kesän aikana. Testeihin ei pääse riittävän nopeasti. Tartuntaketjuja ei saada jäljitettyä. Suositus omaehtoisesta karanteenista on epämääräinen. Ulkomailta palaavien ohjeistaminen ontuu”, Orpo kritisoi tiedotteessaan.

”Vaadimme jo huhtikuussa, että testauskapasiteetti on nostettava maksimiin. Ei voi olla niin, että ihmiset joutuvat odottamaan testiin pääsyä useita päiviä. Esimerkiksi yksinyrittäjä ei voi odottaa testiin pääsyä päiviä, koska hän joutuu perumaan työnsä ajalta, jolloin odottaa tietoa testituloksesta. Testeihin on päästävä viimeistään seuraavana päivänä. Maskisuositus julkisissa kulkuvälineissä ja julkisilla paikoilla asioitaessa on otettava käyttöön saman tien”, Orpo jatkaa.

”Etenkin pääkaupunkiseudulla tartuntakäyrät näyttävät ylöspäin ja asiantuntijat sanovat, että päätöksiä mahdollisista rajoituksista pitäisi tehdä kaksi viikkoa etuajassa. Olemmeko jo myöhässä?” hän kysyy.

Orpon mukaan nyt tarvitaan alueellisesti oikein mitoitettuja toimia ja ennakoivaa viestiä siitä, missä tilanteissa rajoituksia aletaan uudelleen asettaa. Yrityksille ja työntekijöille on oltava selvää, missä tilanteessa rajoituksia kiristetään, Orpo vaatii.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa epidemiatilanteesta tänään torstaina.

