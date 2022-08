Pääministeri Sanna Marin (sd) piti tänään yhdentoista jälkeen Lahden torilla puheen, joka päättyi poikkeuksellisen tunteikkaaseen osuuteen, jossa hän kertoi omista tuntemuksistaan viikon aikana, jota hän kuvasi ”oikeastaan aika vaikeaksi.”

Hänen äänensä alkoi murtua, kun hän kertoi haluavansa uskoa siihen, että ihmiset katsovat ennemmin sitä, mitä työtä poliitikot tekevät kuin sitä, mitä he tekevät vapaa-ajalla.

”Minä olen ihminen”, hän jatkoi ja sai SDP:n toritilaisuuteen saapuneelta yleisöltä aplodit.

”Myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta”, pääministeri sanoi ääni väristen.

Sitten hän kertoi kuva- ja videomateriaalista, jota ei itse haluaisi nähdä ja uskoi, ettei myöskään yleisö haluaisi nähdä.

”Siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää, mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä, yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta.”

Hän arvioi kohun väistyvän, ja nosti sitten esille ukrainalaiset, joilla on sodan keskellä paljon vaikeampaa. Mainituksi tuli muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Sitten hän palasi itseensä.

”Minä otan opiksi. Minä teen työni niin hyvin kuin tähänkin asti, mutta minä ajattelen Ukrainaa ja minä ajattelen teitä. Minä teen työni. Kiitos.”

Puheen lopuksi yleisö antoi kovat aplodit.

Pääministerin ja SDP:n puheenjohtajan juhlimiskohua käsitellyt puheen osuus, jossa hän päästi tunteet valloilleen, kesti runsaat kaksi minuuttia.

SDP:n johtavat poliitikot käsittelevät viikon päivät vellonutta juhlimiskohua mediatietojen mukaan tänään Lahdessa.