Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon perjantainen linjapuhe aiheuttaa edelleen keskustelua.

Viikonloppuna aiheeseen on tarttunut kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa, joka kiinnittää huomiota siihen, että Saarikon linjapuheesta poistettiin viittaus keskustan puoluekokouksen linjaamaan työllisyystavoitteeseen.

”Kepu pettää jo itsensäkin? Annika Saarikon linjapuheesta poistettiin keskustan puoluekokouksen työllisyystavoite - samoin toimittiin budjettiriihessä ja lykättiiin työllisyystoimia. Laskun maksavat sadat tuhannet ihmiset, joilla ei ole työtä”, hän tviittasi lauantaina.

MTV uutisoi Saarikon linjapuheeseen tehdystä muutoksesta perjantaina. Linjapuheesta oli keskustan verkkosivuilla hieman eri versio kuin minkä Saarikko lopulta puhui.

Verkkosivuilla olleessa versiossa on MTV:n mukaan osio, jota Saarikko ei sanonut eikä sitä ollut myöskään toimittajien saamassa tekstiversiossa.

Poistettu kohta oli seuraava: "Keskustan puoluekokous hyväksyi tavoitteen, jonka mukaisesti tavoittelemme 150 000 lisätyöllistä seuraavan kuuden vuoden aikana valtiovarainministeriön kevään 2020 ennusteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa työllisyysasteen nousua noin 77 prosenttiin."

Saarikon esikunnasta kerrottiin MTV:lle, että puhetta haluttiin tiivistää ja vähentää numeroiden määrää.

Saarikon linjapuhe kuohutti tuoreeltaan jo perjantaina, jolloin keskustan uuden puheenjohtajan nuorille osoittamat sanat herättivät kovaa kritiikkiä.

”Erityisesti ilmastoon kilpistyy huoli huomisesta. Sanon Sinulle: jos et tunnista itseäsi selfiestä ilmastoahdistusta lietsovan kyltin alla, vaan olet enemmänkin kiinnostunut ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä, olet meidän porukkaa”, Saarikko sanoi osoittaen sanansa nuorille.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo huomautti omassa puoluekokouspuheessaan lauantaina, että nyt, eikä koskaan muulloinkaan, ole oikea hetki sivuuttaa nuorten ilmastoaktivistien perusteltua hätää tai sulkea heiltä korvia.

”Ilmastoliikkeen huoli on oikeutettu ja heille kuuluu myös kiitos ilmastoasioiden esillä pitämisestä ja päättäjien jatkuvasta kirittämisestä. Jos Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista ei pidetä kiinni, on seurausten mittakaava kasvanut sellaiseksi, että sen hädin tuskin käsittää. Seuraavan 50 vuoden aikana jopa kolme ja puoli miljardia ihmistä on vaarassa joutua ilmastopakolaiseksi, koska heidän kotinsa muuttuu yhtä kuumaksi kuin Saharan autiomaa. Kolmasosa kaikista lajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Jos tätä kaikkea miettii liian pitkään, menettää yöunensa”, Ohisalo totesi.

Saarikko itse kommentoi kohua jo perjantaina sanoen, ettei tarkoituksena ollut vähätellä.

”Nuorten mielenosoituksilla on oikea tavoite nostaa ilmasto asialistalle. Halusin korostaa käytännön tekemisen merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kutsua siihen mukaan.”

