Kokoomus esittää epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd).

Talousarvioesityksen lähetekeskustelun yhteydessä on tehty kannatettu ehdotus epäluottamuksesta perhe- ja peruspalveluministeri Kiurua vastaan. Asiasta äänestetään keskiviikkona 14.10. klo 14 pidettävän täysistunnon alussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti tuoreeltaan, että Kiuru nauttii luottamusta.

”Ministeri Krista Kiurulla on minun ja hallituksen luottamus. Hallitus on nojannut epidemian torjunnassa terveysviranomaisten tuoreimpiin arvioihin. Näin on toimittu myös maskisuosituksen osalta. Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa”, Marin tvittaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjesti tiedotustilaisuuden eduskunnan Valtiosalissa tänään perjantaina kello 16.30. Tiedotustilaisuuden aiheena on hallituksen koronakriisin johtaminen. Paikalla olivat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja kansanedustaja Mia Laiho.

Mykkäsen mukaan epäluottamuksessa on kyse Kiurun maskipuheista ja siitä, ettei Kiuru antanut maskisuositusta aiemmin. Hänen mukaansa moni, elleivät kaikki suomalaiset, halusivat suojata läheisiään ja itseään parhaalla mahdollisella tavalla ja silloin pitää voida luottaa siihen, että jokaisessa tilanteessa korkeimman auktoriteetin antamat perusteet eri suojautumiskeinojen hyödyistä ovat rehellisiä ja parhaaseen tietoon perustuvia – eivät vältteleviä.

Mykkänen esittää kattavat perustelut Puheenvuoron blogissaan.

Mykkäsen mukaan moni ihminen on saattanut tehdä toisenlaisen valinnan kuin olisi tehnyt, jos suomalaisille olisi kerrottu näkemys parhaasta tiedosta, joka ilmeisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) oli jo vakiintunut. Mykkänen viittasi tiedotustilaisuudessa THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan puheisiin.

Viranomaisten maskilinjauksiin tuli keväällä hajontaa, kun pääjohtaja Tervahauta asettui huhtikuussa henkilökohtaisesti puoltamaan maskien laajaa käyttöä, vaikka THL laitoksena ei tuolloin vielä suositusta antanut. Hallitus päätti kesäkuun alussa, että se ei anna yleistä maskisuositusta, ja vetosi perusteluna muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön selvitykseen.

Laihon mukaan viestintä on ollut sekavaa ja poukkoilevaa. Hänen mukaansa maskienkäytön hyödyistä on vankkaa tieteellistä näyttöä. Uuden Suomen haastatteleman emeritaprofessorin mukaan näin ei kuitenkaan ole.

