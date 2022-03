Viime viikon torstaina varautumisen ministerityöryhmä linjasi 300 miljoonan euron kriisipaketista maatalouteen.

Varautumisen ministerityöryhmä on koolla jälleen tiistaina. Pöydällä on erityisesti kuljetusalan tilanne ja laajemmin Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle ja yrityksille.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) totesi maanantaina, että kuljetusalan tilanne on kriisiytymässä polttoaineiden hintojen nousun takia.

”Tarvitaan hätäapuratkaisu tällekin sektorille”, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa eri ministeriöissä arvioidaan parhaillaan, mitkä olisivat parhaat keinot kuljetusalan tilanteen tukemiseen.

”Etsimme vastauksia joko suorasta tuesta kuljetusalalle tai sitten jakeluvelvoitteen väliaikaisesta alentamisesta, joka liittyy bio-osuuteen dieselissä”, Saarikko sanoo.

Hän toteaa, että kun raaka-aineista on ollut pulaa biodieselissä, on syntynyt tuotantokapeikkoja ja tämä on näkynyt hinnassa. Hänen mukaansa jakeluvelvoitteen väliaikainen alentaminen voisi tuoda apua polttoaineen kokonaishintaan.

”Itse katson esimerkiksi, että jakeluvelvoite ja jakeluvelvoitteeseen tehtävä väliaikainen alentaminen voisi olla yksi perusteltu keino”, Saarikko sanoi maanantaina mediatilaisuudessa.

Hänen mukaansa asiasta käydään keskusteluja tällä viikolla.

”Pidän sitä perusteltuna siksi, että siinä ilmastotavoitteesta ei tingitä, mutta se jaksotetaan uudella tavalla.”

Saarikon mukaan asian suhteen selvitykset ovat käynnissä ja eri vaihtoehtoja puntaroidaan.

”Jakeluvelvoitteessa on tietenkin se hyöty, ettei se auta pelkästään kuljetusalaa, vaan on eduksi kaikille muillekin dieseliä hyödyntäville autoilijoille.”

Ministeri myös huomauttaa, että julkisen talouden kannalta muutos jakeluvelvoitteessa olisi kestävä ratkaisu, sillä asialla ei olisi kustannusvaikutusta julkiseen talouteen.

Päätöksiä asiassa tuskin tulee vielä tiistaina.

”En usko, että teemme vielä huomenna päätöksiä, vaan käymme tästä lähetekeskustelun, miten kuljetusalaa nopeiten ja parhaiten voisimme auttaa”, Saarikko sanoi maanantaina.

Saarikko toivoo, että apu voisi olla mahdollisimman lyhyt ja väliaikainen, ja kuljetusala saisi omiin hintoihinsa sisään polttoaineen hinnan nousun.

SKAL: Jakeluvelvoite tulee poistaa määräaikaisesti

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL on esittänyt useita pikaisesti vaikuttavia toimenpiteitä. Etujärjestön esityksiin kuuluu muun muassa, että jakeluvelvoite tulee liikennepolttoaineissa poistaa määräaikaisesti tämän vuoden loppuun asti.

Tällä toimenpiteellä vaikutetaan SKALin mukaan suoraan dieselöljyn hintaa alentavasti arviolta noin 30 senttiä litraa kohden.

Lisäksi SKAL on esittänyt dieselin polttoaineveron alentamista EU:n minimitasolle, ammattidieselin valmistelua ja käyttöönottoa heti niin sanottuna kustannustukena sekä yleistä kustannustukea maanteiden tavaraliikennettä harjoittaville yrityksille.

Energiamarkkinoilla liikkeet ovat olleet rajuja sen jälkeen, kun Venäjä viime kuun lopulla hyökkäsi Ukrainaan. Energian hintaloikalla on isot vaikutukset laajasti yhteiskunnassa.

Hallitus on jo kertonut valmistelevansa energiaomavaraisuuden ja toimitusvarmuuden lisäämiseksi kokonaisuuden, jolla vauhditetaan nopealla aikataululla siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin.

Toimilla on tarkoitus lisätä kotimaista energiantuotantoa, tukea fossiilista energiaa korvaavan uuden teknologian hyödyntämistä, parantaa kaasun huoltovarmuutta ja lisätä energiatehokkuutta.

