Ukrainan hallinto vihjaa, että se olisi vastaanottamassa Yhdysvalloista AIM-120 Amraam-ilmataisteluohjuksen (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) pitkän kantaman variantteja.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi elokuun lopussa, että se on myöntänyt Raytheonille 192 miljoonan dollarin arvoisen hankintasopimuksen, jonka perusteella yhtiö voi hankkia jo valmistuneita Amraameja ”eri lähteistä”. Rahoitusta hankinnalle on tulossa maan hallinnon Ukraina-rahastosta.

Sopimuksessa ei tarkemmin kerrota, mistä ohjuksen versiosta/versioista on kyse, mutta Air & Space Forces Magazinelle asiaa kommentoinut Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat kertoo, että ”Yhdysvallat antaa Ukrainalle Amraam-ohjuksia, joiden kantama on 160–180 kilometriä”.

Lehden mukaan tämä tarkoittaisi AIM-120:n D-versiota. Mahdollista on sekin, että Ukraina saa ohjuksen useampia variantteja, ensin vanhempia versioita. Toki kyse voi olla vain Ukrainan Venäjää kohtaan suunnatusta strategisesta viestinnästä, eli tiettyä varauksellisuutta on syytä harjoittaa.

Raytheon tiedotti aiemmin tänä vuonna, että ohjuksen uusimman version, AIM-120D-3:n, on tarkoitus tulla Yhdysvaltojen ilmavoimien ja laivaston käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Ihnat ei tarkemmin kerro, miten Ukraina aikoo ohjuksia käyttää. Hänen mukaansa Amraamit ovat ”universaaleja ohjuksia, joita voivat käyttää niin hävittäjät kuin ilmatorjuntajärjestelmätkin”. Ukrainalla on käytössään myös Nasams-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, jotka käyttävät Amraameja.

Ohjus kuuluu Ukrainalle myöhemmin toimitettavan F-16-hävittäjäkaluston vakioaseisiin, joskin ainakin periaatteessa lienee mahdollista, että se voitaisiin integroida myös Ukrainan nykyiseen MiG-29- ja Su-27 -hävittäjäkalustoon.

Tällä hetkellä Ukraina käyttää hävittäjissään Artem R-27 -tutkaohjusta, jonka kantama on 75 km. R-27 on niin sanottu puoliaktiivinen ohjus, eli laukaisun jälkeenkin lentäjän pitää ”valaista” kohdetta omalla hävittäjätutkallaan. Venäjän ilmavoimien käyttämät ohjukset ovat taas modernimpaa fire and forget -teknologiaa, eli niiden aktiivinen hakupää löytää kohteeseen itse.

Taistelutilanteessa venäläiskoneet voivat siis irrottautua kohteesta heti ohjuslaukaisun jälkeen ja ryhtyä itseään suojaavaan liikehdintään tai alkaa metsästää seuraavaa kohdetta. Se on hyökkääjälle taktinen etu. Myös Amraamissa on fire and forget -kyky (teknologiassa on toki rajoituksensa).