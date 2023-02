Turkkiin ja Syyriaan iskeneessä historiallisen voimakkaassa maanjäristyksessä on tähän mennessä kuollut yli 15 000 ihmistä. Viranomaislähteiden mukaan Turkissa kuolleita on yli 12 000 ja Syyriassa lähes 3000.

Maailman terveysjärjestön viimeisimpien arvioiden mukaan katastrofi saattaa vaikuttaa jopa 23 miljoonaan ihmiseen.

Asiasta uutisoivien CNN:n, BBC:n ja Reutersin mukaan Turkin oppositio ja osa kansasta kritisoi presidentti Recep Tayyip Erdoğania kriisitilanteen hoitamisesta. Pulaa on ollut muun muassa raunioihin jääneiden pelastamiseen käytetystä laitteistosta ja asiantuntemuksesta.

Vieraillessaan maanjäristyksen murjomilla alueilla Erdoğan myönsi, että valtiolla on ollut tiettyjä ongelmia tilanteeseen vastaamisessa ja esimerkiksi lentokenttien sekä teiden kanssa.

Presidentti kuitenkin painotti, ettei valmistautuminen näin suureen katastrofiin ole mahdollista. Hän jyrähti valtion toimintaa kritisoineille ja korosti yhtenäisyyden merkitystä vaikeassa tilanteessa.

”Tällaisena aikana en voi sietää ilkeän negatiivisia tempauksia, joilla on pelkkä poliittinen tarkoitus”, Erdogan sanoi.

Kritiikkiä on aiheuttanut myös pääsyn rajoittaminen Twitteriin Turkissa. Verkon saatavuutta valvova NetBlocks-yhtiö sanoi keskiviikkona, että internet-palveluntarjoajat olivat estäneet turkkilaisilta käyttäjiltä pääsyn Twitteriin.

Pelastakaa Lapset -järjestö on varoittanut, että aikaikkuna lääkintätarvikkeiden, ruoan, veden ja suojan saamiseksi pahiten kärsineille alueille on sulkeutumassa. Kotinsa menettäneet kärsivät Turkin ja Syyrian raja-alueiden hyytävistä lämpötiloista, ja muun muassa vilteistä sekä puhtaasta vedestä on kova pula.

”Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa tukeakseen paikallisia humanitaarisia avustustyöntekijöitä”, järjestö korostaa.