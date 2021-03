Liikkumisrajoitukset tulee ottaa käyttöön viimeistään ensi viikolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, arvioi apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Ylelle.

”Tässä kohtaa juuri tällä viikolla tai ensi viikolla itse suosittelisin, että liikkumisrajoitukset otettaisiin voimaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vaikka sitten meillä alueellisesti, jos ei koko aluetta siihen katsota aiheelliseksi, koska tilanne ei kyllä nyt näytä vielä helpottuvan tai taittuvan siinä mittakaavassa, että odottaisin näillä rajoitustoimenpiteillä riittäviä efektejä", Ruotsalainen totesi aamulla radion Ykkösaamussa.

Hallituksen puheenjohtajaviisikko kokoontuu tänään pohtimaan rajoituksia. Hallituksen riveistä on todettu, että päätöksiä rajoituksista on tehtävä viimeistään ensi viikon alussa.

HUSin entinen toimitusjohtaja, pääministeripuolue sdp:n nykyinen kansanedustaja Aki Lindén pitää Ruotsalaisen näkemystä perusteltuna.

”HUSin infektiolääkäri vaatii liikkumisrajoituksia Uudellemaalle, ja Turun kaupunginjohtaja Turkuun. Molemmat ovat perusteltuja vaatimuksia, jotta koronaepidemian kasvu saadaan poikki NYT eikä vasta kesällä”, Lindén tviittaa.

Ruotsalaisen mukaan samalla pitäisi ottaa käyttöön myös maskipakko. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön maskipakon, mikä on Ruotsalaisen mielestä tärkeää. Hän olisi jo aiemmin toivonut laajemmalla rintamalla poliittista tukea maskipakolle.

”Kyllä minä katsoisin, että maskipakko kuuluu tähän meidän keinovalikoimaamme ihan niin kuin liikkumisrajoitusten yhteydessä”, Ruotsalainen sanoi Ylellä.

Kolme viikkoa ”sulkua” ei riitä

Hallitus julisti Suomeen poikkeusolot maaliskuun ensimmäisenä päivänä, ja ensi maanantaina tulee kuluneeksi kaksi viikkoa siitä, kun niin sanottu sulkutila alkoi Suomessa. Tilan on määrä jatkua vielä ensi viikko eli yhteensä kolme viikkoa.

Ruotsalaisen mukaan alusta asti oli selvää, että kolme viikkoa on liian lyhyt aika.

”Sen varmasti jokainen myöntää ja ymmärtääkin, mutta se oli se ensimmäinen käyttöön otettava aikaraja.”

Alkujaankin ajateltiin Ruotsalaisen mukaan, että tilanne arvioidaan kolmen viikon jälkeen uudestaan, eikä rajoituksia tule kovasti vähentää. Pääministeri Sanna Marin (sd) totesikin heti aluksi, että aikuisväestön osalta rajoitukset jatkuvat myös kolmen viikon jälkeen.

Ruotsalainen on sitä mieltä, että poikkeusoloja on jatkettava. Hän painottaa, että jokaisen on nyt laskettava minimiin kaikki sosiaaliset kontaktit.

Vasta kahden–kolmen viikon kuluttua uusien rajoitusten käyttöönotosta voidaan arvioida niiden vaikutusta. Ruotsalaisen mukaan ensi viikon alussa on aikaisin ajankohta, jolloin tätä voidaan pohtia.

”Ehkä vasta huhtikuun puolivälissä tiedämme, että missä mennään ja varsinkin nyt, jos ne liikkumisrajoitukset otettaisiin käyttöön”, Ruotsalainen sanoi Ylellä.