Kun alle 12-vuotiaita suomalaisia ei ainakaan toistaiseksi ole rokotettu koronavirusta vastaan, ei ole yllättävää, että koululaisillakin todetaan nykyisessä epidemiatilanteessa yhä enemmän tartuntoja, sanoo ylilääkäri Jaana Syrjänen Tampereen yliopistollisesti sairaalasta (Tays).

Syrjänen kommentoi Taysin tiedotteessa koululaisten tartuntatilannetta ja sairaanhoitopiirin suhtautumista asiaan. Koska tartuntoja on todettu yhä enemmän myös kouluikäisillä, alle 12-vuotiaiden lasten koronaohjeistus kouluissa on herättänyt kysymyksiä myös Pirkanmaalla, tiedotteessa kerrotaan.

Sairaanhoitopiirin linjaus on, että lisääntyvistä tartunnoista huolimatta lapsille on sallittava ”täysipainoinen elämä”.

”Koronan vakavia tautimuotoja esiintyy lähes pelkästään aikuisilla, joten lasten ja nuorten elämän rajoittaminen heitä selvästi haittaavalla tavalla ei ole tässä epidemiatilanteessa tarkoituksenmukaista. Lapset sairastavat koronainfektion yleensä lievänä. Jälkitauteja ja sairaalahoidon tarvetta koronainfektion vuoksi ilmenee heillä erittäin harvoin”, Tays linjaa.

”Lasten oman edun mukaista on sallia heidän jatkaa koulunkäyntiä ja harrastuksiaan sekä ylläpitää sosiaalisia kontaktejaan muihin lapsiin, jos he ovat terveitä. Kun alle 12-vuotiaille ei toistaiseksi ole tarjolla rokotteita ja koronaviruksen kiertäminen väestössä ei tule loppumaan, pitää lapsille sallia mahdollisimman täysipainoinen elämä”, Jaana Syrjänen perustelee tiedotteessa.

Pirkanmaan tartunnat: Eniten koronaa 30-39-vuotiailla Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla eniten koronatartuntoja 30-39-vuotiaiden ikäryhmässä. Myös 40-59-vuotiaiden tartuntojen määrä on kasvanut. Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla oli viime viikon päättyessä 238 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta. Kun tarkastellaan rokottamatonta väestöä, esimerkiksi 12-39 -vuotiaissa koronan ilmaantuvuus rokottamattomassa väestössä on liki tuhat tartuntaa 100 000 asukasta kohden, Tays kertoo.

Taysin mukaan koulut ”eivät ole erityisen riskin paikkoja”, sillä alle 12-vuotiaiden tartunnat tulevat pääosin perheistä ja harrastuksista. Syrjänen huomauttaa, että vaikka alle 12-vuotiaiden ikäryhmässä todetaan nyt yltyvästi tartuntoja, on heidän koronailmaantuvuutensa alhaisempi kuin verrokkiryhmällä eli rokottamattomilla aikuisilla.

”Kun tarkastelemme kaikkien rokottamattomien saamia tartuntoja, lasten ilmaantuvuus on edelleen pienempi kuin rokottamattomien aikuisten ilmaantuvuus”, Syrjänen kertoo.

Myös Suomen hallituksen linja on, että lapset pyritään pitämään lähiopetuksessa ja etenkin alakoululaisten etäkoulu on viimesijainen keino hillitä epidemiaa. LUE TARKEMMIN:

Näkyviä kouluepidemioita muun muassa Sipoossa ja Nurmijärvellä

Suomessa on viime viikkoina uutisoitu yksittäisten koulujen laajoista epidemiaryöpsähdyksistä. Tuoreena esimerkkinä Nurmijärvi tiedotti asettavansa Lepsämän koululle käyttörajoituksia koronatilanteen vuoksi eli siirtävänsä koulun 4.-6.-luokkalaiset etäopetukseen.

Lähiopetusta päätettiin rajoittaa 5. joulukuuta asti näiltä luokka-asteilta lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ja valmistavan opetuksen oppilaita. Tiedotteen mukaan ”päätös on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi”.

Nurmijärven koronatilanne on kunnan mukaan huolestuttava: koronatartuntojen määrä on noussut viimeisen viikon aikana 50 tartunnasta 142:een.

”Koronatartuntoja on esiintynyt sekä aikuisissa ja lapsissa, erityisesti 0-9-vuotiaissa, alkuluokilla, alakouluilla ja päiväkodissa. Nurmijärven kahden viikon ilmaantuvuusluku on Keusoten alueen suurin 453 / 100 000 / 14 vrk. Koronatorjunnan tehostamiseksi viestintää Nurmijärven tilanteesta ja toimia kouluilla on lisätty yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa”, Nurmijärven kunta kertoo.

Julkisuudessa on ollut esillä myös sipoolaisen Sipoonlahden koulun tilanne. Koululaisten vanhemmat ryhtyivät itsenäisesti testauttamaan lapsiaan ja aloittamaan omaehtoiset karanteenit, kun virus oli levinnyt rinnakkaisluokilla kymmenille oppilaille ja myös joillekin vanhemmille. Koulu tai kunta eivät aluksi tiedottaneet asiasta, koska ”yksittäisten tartuntojen ja altistumisten” yleisestä tiedottamisesta oli päätetty luopua, Helsingin Sanomat on kertonut.

Maskisuositus palasi Pirkanmaan kouluihin, mutta ei alaluokille

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä palautti maanantaina maskisuosituksen oppilaitoksiin kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille oppilaille. Koronan ilmaantuvuus on noussut Pirkanmaalla koko epidemia-ajan korkeimmalle tasolle.

Koulut jatkavat lähiopetuksessa, mutta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä väliaikaisesti, jos paikallinen koronaepidemiatilanne edellyttää.

Tiedotteen mukaan Pirkanmaalla sovittiin jo epidemian alussa koulujen koronatiedottamisesta eri viestikanavien välityksellä, jos tartunnan saanut on oleskellut tartuttavuusaikana koulussa, ”eikä tästä ole luovuttu”.

”Lasten testaamisessa Pirkanmaalla noudatetaan STM.n julkaisemaa testausstrategiaa. Alle 12-vuotiaita lapsia testataan ensisijaisesti oireisena, varsinkin altistumisen jälkeen tai jos perheessä on rokottamattomia yli 16-vuotiaita. Muulloinkin lapsen voi viedä koronavirustestiin vanhempien niin halutessa, mutta lapsen itsensä kannalta se ei ole aina välttämätöntä”, tiedotteessa kerrotaan.

Lasten tauti on yleensä käytännössä lievä tai oireeton, Tays muistuttaa.

LUE MYÖS: