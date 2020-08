Koronaepidemia on tappanut Iranissa moninkertaisesti ihmisiä maan hallituksen julkaisemiin lukuihin nähden, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC, joka kertoo asian ilmenevän sille vuodetuista hallituksen tilastoista.

Kuolonuhrien määrä näyttää dokumenttien perusteella olevan lähes kolminkertainen Iranin hallituksen väittämään määrään verrattuna, BBC kertoo. Iranin terveysministeriö on raportoinut noin 14 000 ihmisen kuolleen covid-19-tautiin, mutta hallituksen omien vuodettujen dokumenttien mukaan covid-19-kuolemia olisi kirjattu lähes 42 000.

Myös tartuntojen määrä on julkistamattomissa luvuissa lähes kaksinkertainen virallisiin julkistettuihin lukuihin nähden. BBC:n haltuunsa saaman datan perusteella tartuntoja olisi yli 450 000. Iran on yksi pahimmin koronapandemiasta kärsineistä maista, mutta sen julkaisemia tautilukuja on epäilty epidemian alusta asti.

Viime viikkoina maassa on noussut epidemian toisen aallon uhka tartuntamäärien jälleen kasvaessa.

