Mahdolliset liikkumisrajoitukset edellyttävät väistämättä rinnalleen useita poikkeuksia, toteaa hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Hallitus on kokoontunut neuvottelemaan liikkumisrajoituksista, ravintolasulun jatkamisesta ja maskipakosta Säätytalolle. Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi neuvotteluista vaikeita ja kertoi, että muutama eduskuntaryhmä suhtautuu liikkumisrajoituksiin erittäin kielteisesti. Mediatietojen mukaan vastahakoisia ovat erityisesti rkp, vihreät ja vasemmistoliitto.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo totesi Säätytalolla, että kyse olisi kovasta perusoikeuksien rajoituksesta ja kaikki muut keinot pitäisi olla käytössä, ennen kuin liikkumisrajoituksiin päädytään, ”jos päädytään”.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson totesi, että liikkumista ei voida rajoittaa, ellei se ole aivan välttämätöntä. Hänen mukaansa toimien pitää olla oikeasuhtaisia ja myös vaikutusten arviointi on tärkeää. Toimien tulisi Henrikssonin mukaan olla kansalaisten näkökulmasta hyväksyttäviä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sitä vastoin totesi Säätytalolle saapuessaan, että keskusta on valmis tukemaan liikkumisrajoituksia, kunhan ne rajataan oikealla tavalla alueellisesti ja ajallisesti.

Hallitus ilmoitti hetki sitten, että tänään ei järjestä tiedotustilaisuutta ja mahdollisesta huomisesta tilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin.

Muotoilu ja valvonta vaikeaa

Arhinmäki huomauttaa, että liikkumisrajoitusten muotoilu täsmällisesti olisi joka tapauksessa vaikeaa ja valvonta vielä haastavampaa.

”Sellaista mallia, jossa virkavalta olisi katujen kulmilla tenttaamassa ulkona liikkuvilta liikkumisen syytä tai näiden yksityiselämään liittyviä tietoja, ei Suomeen haluta. Yhtä lailla poliisin ei pidä lähteä tenttaamaan ulkona liikkuvilta läheisiltä, ovatko nämä samaa perhettä. Tilanne ei olisi helppo valvoville viranomaisillekaan”, Arhinmäki kirjoittaa blogissaan.

”Sellaiset rajoitukset, jotka eivät todellisuudessa voi olla tehokkaita ja vaikuttavia niillä tavoiteltavan tavoitteen edistämiseksi, eivät riitä täyttämään perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksilta edellytettävää välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Koska liikkumisrajoitukset vaatisivat virkavallalta joustoa ja harkintaa, olisi riskinä myös, että valvonta ei olisi yhdenmukaista ja yhdenvertaista, vaan saattaisi herkästi keskittyä vaikkapa tietyille alueille, tietyn ikäisiin tai tietyn näköisiin ihmisiin. Rajoitukset eivät saa johtaa syrjintään ja profilointiin.”

Keinoja on vielä käyttämättä

Arhinmäen mukaan kokoontumisiin kodeissa olisi vaikea puuttua tai ainakin valvominen olisi kotirauhan piirissä haastavaa. Hän pohtii, että jos viranomainen ei käytännössä pystyisi puuttumaan tilanteeseen, olisiko liikkumisrajoitusten tarkoituksena lähinnä muistuttaa suomalaisia siitä, että ylimääräisiä kontakteja on nyt syytä välttää.

”Jos muistutusta asiasta tämänhetkisessä pahentuneessa epidemiatilanteessa tarvitaan, onko perusoikeuspoikkeusta merkitsevä, vaikeasti rajattava laki todella oikea ratkaisu? Suosituksia esimerkiksi kerralla tavattavien ihmisten määrästä voitaisiin hyvin tehostaa, kunhan tehdään selväksi, mikä on suositus ja mikä oikeudellinen velvoite. Käytännössä keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että liikkumisrajoitusten logiikka olisi pitkälti puuttua välillisesti muuhun toimintaan kuin varsinaiseen ulkona jalkaisin tapahtuvaan liikkumiseen.”

Arhinmäen mukaan on avoimesti tunnustettava, että rajoituksille on aina vaihtoehtoja. Esimerkiksi liiketilojen ja kauppakeskusten sulkeminen olisi juridisesti täysin mahdollinen toimi.

”Jos kuitenkin liiketiloja ei suljeta mutta ihmisten liikkumiseen puututaan, on kyse poliittisesta valinnasta, ei juridisesta pakosta. Helppoja ratkaisut eivät joka tapauksessa ole. Hallitus on sanonut moneen kertaan, että liikkumisen rajoittaminen on aivan viimeinen keino. Nykyisten rajoitusten ja liikkumisen rajoittamisen välissä on keinoja. Esimerkiksi nykyiset huomattavasti tiukemmat rajoitukset kauppakeskuksiin ja kauppoihin sekä entistä voimakkaampi etätyösuositus olisivat nykyisten ja liikkumisrajoitusten välissä”, Arhinmäki huomauttaa.