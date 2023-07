Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen ja europarlamentaarikko Silvia Modig (vas) osallistuvat Amazing Race -nimiseen tv-ohjelmaan tiiminä. Mukana on myös pirkanmaalainen SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen, joka osallistuu ohjelmaan yhdessä puolisonsa kanssa.

LUE MYÖS Voiko Riikka Purra sivuuttaa nämä sanat? Jopa luotettu tutkija huolestui perussuomalaisista

Ohjelmaformaatissa kilpailijat matkustavat ympäri maailmaa ja kisaavat erilaisissa tehtävissä. Kuvaukset kestävät neljä viikkoa, ja ohjelmassa matkustetaan myös lentäen. Voittaja saa 30 000 euroa.

Pekonen, Modig ja Nurminen ovat aikaisemmin vaatineet ilmastotoimia, ja heidän osallistumisensa ohjelmaan on herättänyt kritiikkiä.

”On vaikea puhua siitä miten pettynyt olen. Pettynyt Nelosen ratkaisuun julkaista päätöntä pitkin poikin lentämistä. Pettynyt Silvia Modigin päätökseen osallistua. Pettynyt Arktinen retkikunta -ohjelmaan, jonka jälkeen Kaisa Mäkäräinen päätti lähteä tuonne”, tviittaa luonnonsuojelubiologi Panu Halme.

”Turhaan lentämiseen perustuvan amerikkalaisen ohjelmaformaatin tuonti Suomeen ei kyllä herätä positiivisia ajatuksia. Tällaiset kilpailut näinä ilmastokriisin aikoina ovat vastuuttomia”, kirjoittaa asiantuntija ja juristi Merja Pentikäinen.

”Moi Silvia Modig ja Aino-Kaisa Pekonen! Lähette kuulemma reissaan ympäri maailmaa lentokoneella. Haluisin kysyä, millä perustelette tän täysin turhan lentomatkustamisen. Molemmat ootte kuitenki ollu aiemmin kovin huolissaan ilmastokriisistä. Kummastuttaa tää valinta aika tavalla”, tviittasi puolestaan ilmastoaktiivi Ellen Ojala.

Kaikki kolme lentoveron kannalla

Vasemmistoliitto ja SDP ovat puolueina sitoutuneet ilmastotavoitteeseen ja ilmastokriisin pysäyttämiseen.

Ylen eurovaalikoneessa vuonna 2019 Modig väläytti, että EU:n tulisi säätää oma lentovero.

”Lentoliikenne on globaalia niin myös ratkaisun on oltava globaali. Jos globaalia sopimusta ei saada aikaan, tulee EU:n säätää oma lentovero. Lentoliikenne on tällä hetkellä selvästi aliverotettua jos vertaa muun liikenteen verotuksen ja lentoliikenteen aiheuttamiin päästöihin.”

Demokraatin haastattelussa vuonna 2018 Pekonen taas piti päästöpohjaista lentomaksua yhtenä kannustimena, joka auttaisi harkitsemaan lentämistä.

Nurminen puolestaan sanoi Verkkouutisten mukaan vuonna 2019, että ”verotusta pitäisi kohdistaa paljon matkustaviin, ei kerran vuodessa ulkomaan matkan tekeviin”.

Ohjelmaan pyydettiin mukaan myös vihreiden kansanedustaja Fatim Diarraa, joka kertoo Instagramissa kieltäytyneensä tarjouksesta.

LUE SEURAAVAKSI: