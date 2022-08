Pääministeri Marin kuvattuna eilen keskiviikkona Kuopiossa, jossa on käynnissä SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous.

Kesäkokous. Pääministeri Marin kuvattuna eilen keskiviikkona Kuopiossa, jossa on käynnissä SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous.

Kesäkokous. Pääministeri Marin kuvattuna eilen keskiviikkona Kuopiossa, jossa on käynnissä SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma pohtii pääministeri Sanna Marinin (sd) uusinta juhlimiskohua vallan verkostojen näkökulmasta.

”Kysymys siitä, kenellä on pääsy poliittisen vallan lähelle, on relevantti. Näyttää siltä, että uudenlaisilla ryhmillä – somevaikuttajat, laulajat, tosi-tv-tähdet – on poikkeuksellinen väylä vallan liepeille”, Vuorelma arvioi Twitterissä.

Pääministeri Marin

Sosiaalisessa mediassa videoita on levinnyt useampi. Videoilla juhlijat, mukaan lukien Marin, laulavat, halailevat ja tanssivat yhdessä. Videoilla näkyy myös muita julkisuuden henkilöitä, kuten artisteja, juontajia ja sosiaalisen median vaikuttajia.

Marinin illanvietoista julkisuuden henkilöiden kanssa on aiemminkin uutisoitu mediassa hallituskauden aikana.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ottaa myös kantaa politiikan ja sosiaalisen median vaikuttajien suhteeseen.

”Vallan verkostoituminen menee molempiin suuntiin. Viime aikoina näkyy nimenomaan se, että poliitikot hyötyvät influenssereiden tarjoamasta julkisuudesta”, Honkasalo tulkitsee Twitterissä.

”Kaivattaisiin paljon syvällisempää analyysiä siitä ylipäätään mitä politiikan ’influensserisoituminen’ tekee politiikalle”, Honkasalo myös tviittaa.

”Politiikkaa muuttuu henkilöbrändäämiseksi ja tempoilevaksi”, hän pohtii.