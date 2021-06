Yhdysvallat ei välttämättä ole varautunut keskiviikkona koittavaan presidenttien Joe Bidenin ja Vladimir Putinin tapaamiseen parhaalla mahdollisella pelikirjalla, britannialainen Venäjä-asiantuntija ja kirjailija Mark Galeotti arvioi podcastinsa tuoreessa jaksossa.

”Suuri huoleni on, että Yhdysvallat menee tapaamiseen pohtimatta tarpeeksi, miltä heidän tahtomansa asiat näyttävät vastapuolen silmissä.”

Sääntöjen sanelu Venäjälle voi kääntyä tavoitteita vastaan

Galeotti katsoo, että Yhdysvaltain päällimmäinen tavoite huippukokouksessa on osoittaa Venäjälle, että maan tulisi pysyä kurissa, jotta Yhdysvaltain ei tarvitse kiinnittää voimavarojaan Venäjän ja Euroopan asioiden setvimiseen.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain ulkopoliittinen prioriteetti on vastata Kiinan nousun tuomiin haasteisiin ja sisäisesti käynnistää talous koronapandemian tuhojen jäljiltä. Tässä tilanteessa peitsentaitto Venäjän kanssa voisi viedä resursseja Yhdysvaltain tärkeämpien intressien toteuttamiselta.

”Biden ei halua käydä ristiretkelle Venäjää vastaan, muttei myöskään antautua Venäjälle”, Galeotti sanoo.

Hänen mukaansa Yhdysvallat haluaa ikään kuin panna Venäjän hallitsemaansa tilaan ja sanoa, että ”ole hankala valtio jos lystäät, mutta älä pakota meitä kiinnittämään toimintaasi huomiota”. Tällaisen strategian heikkous on Kremlin inho sitä kohtaan, että Venäjää komennetaan alentuvasti.

”Se herättää kielteisen tunnereaktion ja toisaalta voi tarjota ’perverssin kannustimen’”, Galeotti selittää. Julkinen toimintaohjeiden saneleminen Venäjälle huippukokouspöydässä voisi siis lietsoa Kremliä toimimaan nimenomaan niin, että Yhdysvaltain on reagoitava.

Tämän skenaarion vuoksi Yhdysvaltain olisi Galeottin mukaan syytä ottaa visusti huomioon venäläinen näkökulma, josta käsin Putin toimii. Putinilla on paljon tunnetta pelissä liittyen Venäjän oikeutetuksi koettuun paikkaan maailmassa ja uhkiin, jotka tuota paikkaa horjuttavat.

”Putin näkee tämän eksistentiaalisena kamppailuna Venäjän asemasta maailmassa. Hän ei ole hullu eikä irrationaalinen – hänellä on vain oma perspektiivinsä.”

”Maalaisjärjellä ajateltuna Venäjän ei tarvitsisi olla Donbassissa eikä [oppositioaktivisti] Aleksei Navalnyita olisi tarvinnut myrkyttää. Maalaisjärjen perusteella moni Venäjän toimi ei ole tolkullinen”, Galeotti havainnollistaa.

Biden on Kremlille enemmän mieleen kuin Trump tai Hillary

Yhdysvaltojen kannattaisi esittää mahdolliset uhkavaatimuksensa Venäjälle suljettujen ovien takana ja siten, että tieto ei vuoda medialle, Galeotti ehdottaa.

Jos vaatimuksia esitetään julkisesti, Putin joutuu näyttämään, ettei häntä pelota eikä häntä voi määräillä. Vaatimukset voisivat tällä tavoin ajaa Yhdysvaltain intressejä eikä vain yllyttää Venäjää uhmaamaan niitä.

Toisekseen Galeotti näkee, että Bidenin tulisi etäännyttää itsensä toisesta vaikutusvaltaisesta demokraatista, jonka Kreml tulkitsi olevan uhka nykyvallalle Venäjällä: Hillary Clintonista. Biden voisi lieventää Kremlin Yhdysvaltain-pelkoa viestimällä, ettei hän pyri ajamaan läpi vallanvaihtokampanjaa Venäjällä. Kaverillisiin väleihin Putinin kanssa ei silti tarvitsisi pyrkiä, eikä se Galeottin mukaan edes voisi onnistua.

Galeotti on pannut merkille, että Putin on kuvaillut Bidenia myönteiseen sävyyn rationaaliseksi mieheksi ja ammattimaiseksi poliitikoksi, joka ei toimi irrationaalisesti. Kuvailuista on voinut tulkita, että Putin näkee Bidenin hyvin erilaisena johtajana kuin häntä edeltävän presidentti Donald Trumpin.

”Trumpin valtakausi oli itse asiassa pelottavaa aikaa Kremlille”, hän toteaa. Yhdysvaltojen valta näytti silloin olevan arvaamattomissa käsissä, toisin kuin nyt.