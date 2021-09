Hallitus joutui eduskunnan kyselytunnilla kovaan ryöpytykseen työllisyystoimien lykkäämisestä. Hallitus päätti budjettiriihessä, että kevään kehysriihessä päätetyistä julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista päätetään vasta helmikuussa 2022.

”Onkohan kukaan yllättynyt siitä, että hallitus taas lykkää tärkeitä työllisyyspäätöksiä”, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd)

”Edustaja on nyt ymmärtänyt tämän asian väärin. Hallitus on jo tehnyt kaikki ne työllisyystoimet, joista on sovittu hallitusohjelmassa. Nyt teemme vielä lisää. Tässä riihessä sovimme siis nopeavaikutteisista työllisyystoimista, joilla pyritään varmistamaan, että eri aloille saadaan osaavaa työvoimaa”, Marin vastasi.

Marin arvioi lisäksi, että Suomen työllisyyskehitys on paljon paremmalla mallilla kuin vielä hetki sitten.

Myös valtion lisävelkaantuminen nousi esiin. Kokoomuksen Elina Valtonen kysyi, miten on mahdollista, että hallitus ottaa lähes seitsemän miljardia euroa lisää velkaa, vaikka Suomi on noususuhdanteessa, jollaista ei ole nähty pariin kymmeneen vuoteen.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen loppusumma on 64,8 miljardia euroa ja budjettitalouden alijäämä on 6,9 miljardia euroa. Alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) vastasi toteamalla, että alijäämäkehitys ”on lähtenyt oikeaan suuntaan”. Hän sanoi myös, että osan alijäämästä selittää HX-hävittäjähanke.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK varoitti budjettiriihen tulosten julkistamisen jälkeen, että pula osaavasta työvoimasta uhkaa jo talouskasvua.

”Onnistuminen työvoimapulan ratkaisemisessa on edellytys Suomen menestykselle niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä. Hallitus tuntuu olevan liian riitainen tekemään näitä päätöksiä, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi tiedotteessa.

Häkämiehen mukaan Suomen ”valtava” velka voidaan kääntää vain talouden kasvulla ja vaikuttavilla reformeilla.

”Nyt uhkana ovat rajut veronkiristykset tulevaisuudessa ja olematon kyky kestää koronan tyyppisiä talouden shokkeja. ”

