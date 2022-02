Yhdysvaltalaisen Catholic University of America -yliopiston USA:n ja Venäjän suhteisiin erikoistuneen professori Michael Kimmagen mukaan Ukrainan kriisin ratkaisemiseen ja geopoliittisten jännitteiden liennyttämiseen on vain yksi keino.

”Se mikä muuttaisi dynamiikkaa olisi ilmavoimien vahvistaminen ja Yhdysvaltain joukkojen lähettäminen Ukrainaan. Se voi pysäyttää Vladimir Putinin. Talouspakotteiden uhka on asia, joka Putinin on otettava erittäin vakavasti, mutta hänen on täytynyt ennakoida se jo ennen sotilaallisen kriisin lietsomista”, Kimmage arvioi CNN:n haastattelussa.

Diplomatian keinoin onnistuminen vaatisi hänen mukaansa jonkinlaisia myönnytyksiä Venäjälle. Kimmage arvioi kuitenkin, ettei Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ole valmis myönnytyksiin.

”Jos Putin ei laajenna sotaa Ukrainassa, se johtuu siitä, että hän ei koskaan aikonutkaan tehdä niin. Yhdysvallat ei ole tässä ratkaiseva tekijä. Ratkaiseva tekijä on kustannus-hyötyanalyysi, jonka perusteella Putin tekee päätöksensä hyökkäyksestä tai siitä, ettei hyökkää. Pallo on hänellä, toistaiseksi.”

Kimmage sanoo yllättyneensä Putinin aggressiivisuudesta, joka hänen mukaansa ei ole tyypillistä venäläiselle diplomatialle.

”Syitä tähän voi vain arvailla. Osittain kysymys on turhautumisesta; Putinista tuntuu, että Venäjälle on vuodesta 1991 saneltu lännestä asioita. Osittain kysymys on ylimielisyydestä: Putin komentaa valtavaa sotilaallista voimaa ja on osoittanut olevansa valmis käyttämään sitä. Hän uskoo, että tämä sotilaallinen voima antaa hänelle vipuvaikutusta. ”

Joe Biden ja Vladimir Putin keskustelivat lauantai-iltana, mutta asiantuntijoiden mukaan tilanne on umpikujassa. Valkoisen talon mukaan Biden teki puhelinkeskustelun aikana selväksi, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, Yhdysvaltain ja sen liittolaisten sekä kumppaneiden vastaus tulee olemaan olemaan päättäväinen ja tarkoittaa nopeita ja vakavia seurauksia Venäjälle.

Putin puolestaan sanoi lauantaina pitävänsä puheita Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan provokatiivisina spekulaatioina, jotka voivat johtaa konfliktiin.