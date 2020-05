Suomi joutui noin viikko sitten ongelmamaiden joukkoon listauksessa, jossa rankattiin maailman maat kolmeen kategoriaan sen perusteella, ollaanko koronataistelussa voitolla tai lähes voitolla. Listausta on kuitenkin nyt päivitetty.

Kolmas kategoria on maat, joiden on ryhdyttävä lisätoimiin, ja tähän kategoriaan Suomi joutui aiemmin yhdessä muun muassa Yhdysvaltain ja Ruotsin kanssa. Voitolla olevat maat sijoittuivat vihreään ja lähes voitolla olevat keltaiseen kategoriaan. Suomen kategoria oli väriltään punainen.

Päivitetyssä listauksessa Suomi on kuitenkin noussut keltaiseen kategoriaan, jossa ovat lähes voitolla olevat maat. Sen sijaan Yhdysvallat ja Ruotsi joutuvat edelleen tyytymään punaiseen kategoriaan.

Listauksen takana on Endcoronavirus.org-tutkijaverkosto, jota johtaa arvostettu pandemiatutkija Yaneer Bar-Yam. Professori Yaneer Bar-Yam on yhdysvaltalainen fyysikko, kompleksisten järjestelmien tutkija ja New England Complex Systems Institute -ajatushautomon perustaja.

Hän kuuluu Suomessa julkaistun avoimen kirjeen allekirjoittajiin. Siinä ryhmä tutkijoita vetosi Suomen hallitukseen koronaviruksen tukahduttamisen puolesta.

Yaneer Bar-Yam selitti 3. toukokuuta, miten Suomi voisi päästä koronaviruksesta eroon. Youtubessa julkaistulla videolla häntä haastatteli Endcoronavirus-tutkijaverkostoon kuuluva neurokirurgian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Esa-Pekka Pälvimäki, joka myös on allekirjoittanut tukahduttamisvetoomuksen.

Yaneer Bar-Yam korosti haastattelussa, että koronavirus voidaan voittaa ja Suomessa se voitaisiin tukahduttaa viikoissa, kun suomalaisviranomaiset ovat puhuneet vähintään kuukausista. Koko Suomen kattavilla rajoitustoimenpiteillä, kansallisella ”lockdownilla”, koronaviruksesta päästäisiin hänen mukaansa eroon viidessä viikossa. Alueellisten rajoitusten avulla joillakin alueilla koronavirus voitaisiin tukahduttaa jopa tätä nopeammin, muutamassa viikossa. Tämän jälkeen voitaisiin palata normaalin. Jos pyritään tasaamaan tautihuippua ja odotetaan rokotetta, tilanne tulee kestämään hänen mukaansa vuosia.

Hän on esittänyt viiden viikon sulkua myös Yhdysvaltoihin. Samaa esitti huhtikuun alussa Yhdysvalloissa myös armeijalääkäri ja katastrofilääketieteen asiantuntija Kamal S. Kalsi.

"Voi ei”, Yaneer Bar-Yam totesi pari viikkoa sitten videohaastattelussa, kun hänelle kerrottiin, että Suomi avaa koulut.

Tieto siitä, että koulut avataan vain kahdeksi viikoksi, saa professorin nauramaan.

Koulut avautuivat Suomessa eilen torstaina.

Näin vastaa Sanna Marin

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi tänään tiedotustilaisuudessa hallituksen toivovan, ettei virusta yhteiskunnassa enää olisi. Samalla pitää hänen mukaansa olla realisti ja ymmärtää, että kun kyse on globaalista pandemiasta, pelkästään Suomen toimenpiteillä ei pystytä pääsemään tilanteeseen, jossa virusta ei enää ilmaantuisi. Hän huomautti, että Suomen kansalaisilla on oikeus poistua maasta ja palata ja myös esimerkiksi rahtiliikenne rullaa.

”On mahdollista, että me saisimme tämän viruksen ja taudin painettua hyvin alas erittäin kovilla rajoitustoimenpiteillä, joita jatkaisimme ja ottaisimme kenties uusiakin käyttöön, mutta meillä ei ole varmuutta siitä, että se tehoaisi kovin hyvin tai auttaisi kovin pitkäksi aikaa”, Marin sanoi tänään ja muistutti että rajoituksilla on myös inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

"Toisin sanoen tällaisella erittäin kovalla rajoituskuurilla, vaikkapa viiden viikon kuurilla, johon liittyisivät ulkonaliikkumiskiellot ja täydelliset kontaktikiellot, niin niillä ei todennäköisesti kuitenkaan mitään pitkäaikaista saavutettaisi. Sen vuoksi hallitus pyrkii tasapainoilemaan.”

Marinin mukaan pyritään löytämään ”kultainen keskitie”, jolla tauti pysyy hallinnassa niin, että virus ei leviä, mutta samaan aikaan erittäin haitallisista rajoitustoimenpiteistä päästäisiin vähitellen eroon. Jos taudilla on kausivaihtelua ja syksyllä tulisi toinen aalto, Marin toivoo, että Suomi olisi silloin varautunut niin, ettei välittömästi jouduttaisi ottamaan kovia rajoituksia käyttöön. Marin toivoo, että ”testaa, jäljitä, eristä, hoida” -strategia toimii niin hyvin, että sillä saataisiin pidettyä tauti hallinnassa.