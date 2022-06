Mikko Ollikainen (rkp) sanoo, että vuosien 2015–2016 aallossa tulleista turvapaikanhakijoista osa on työllistynyt hänen kotiseudullaan Pohjanmaalla.

200 kansanedustajaa. Mikko Ollikainen (rkp) sanoo, että vuosien 2015–2016 aallossa tulleista turvapaikanhakijoista osa on työllistynyt hänen kotiseudullaan Pohjanmaalla.

200 kansanedustajaa. Mikko Ollikainen (rkp) sanoo, että vuosien 2015–2016 aallossa tulleista turvapaikanhakijoista osa on työllistynyt hänen kotiseudullaan Pohjanmaalla.

Kansanedustaja Mikko Ollikainen (r) on kotoisin Maalahdesta, missä on myös kunnanvaltuutettu. Hän on johtanut niin Maalahden kuin Vöyrinkin kuntia.

Näyttöinä johtamiskyvyistä voidaan pitää sitä, että Maalahden ja Vöyrin kunnissa työttömyysaste on 3–4 prosenttia. Ei hän tosin siitä kunniaa itselleen ota.

”Yrittäjähenkisyyshän meillä on ollut jo vuosikymmeniä. Varsinkin maaseudulla on totuttu keksimään, kuinka pärjätään. Pitää uskaltaa ja yrittää”.

LUE LAAJA JUTTU KOKONAAN Kansanedustaja Mikko Ollikaisen kotipaikka loistaa niin työllistäjänä kuin koronarokotuksissa – Kertoo nyt, miksi

Oravaisissa, joka nykyisin kuuluu Vöyriin, on toiminut vastaanottokeskus 1990-luvin alusta asti. Myös vuosien 2015–2016 aallossa tulleista turvapaikanhakijoista osa on Ollikaisen mukaan työllistynyt paikallisesti.

”Tiedän, että Maalahdessa jotkut yritykset ovat pystyneet kasvamaan sen takia, että heillä on ollut 2015 tulleita irakilaisia.”

200 kansanedustajaa: Mikko Ollikainen Ensimmäisen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä, eduskunnassa sivistysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsen. Maalahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja, valtuutetuksi ensimmäisen kerran 2008. Koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Toimi Vöyrin kunnanjohtajana 2015–2019 ennen nousua kansanedustajaksi. Maalahden kunnanjohtajan sijainen 2012–2014. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

Ruotsinkielisellä seudulla avaimena on oppia suomi ja ruotsi, mitä kautta työllistyminen ja kotoutuminen onnistuvat. Vöyriä ja Maalahtea johtaneella kansanedustajalla ei ole havaintoja esimerkiksi sellaisesta, että maahanmuuttajat käyttäisivät toimeentulotukea enemmän kuin Suomessa syntyneet.

Keitä kollegoja Mikko Ollikainen nostaa esille? Se selviää videolta. Juttu jatkuu sen alla.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 15.11.2021 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.