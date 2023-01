Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra katsoo, ettei sodankäyntiä tulisi karnevalisoida ”yhtään mistään suunnasta”. Hän kommentoi tiistaina Ilta-Sanomien vaalitentissä edeltäjänsä, nykyisin eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana toimivan Jussi Halla-ahon (ps) sanoja niin sanotuista kranaattiterveisistä ja venäläisten ”tappamisen karnevalisoinnista”.

Halla-aho otti viime viikolla some-kirjoituksessaan kantaa keskusteluun, joka on noussut useiden julkisuuden henkilöiden tuettua Ukrainan puolustustaistelua terveisillään allekirjoittamillaan aseilla. Myös Halla-aho kertoi ostaneensa ”yhden allekirjoitetun tykistöammuksen”.

”Sota on Venäjän aloittama ja ylläpitämä. Sota loppuu vasta, kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjän hallitsijoille poliittisesti tai sotilaallisesti mahdottomaksi. Siispä venäläisten sotilaiden tappaminen on hyvä asia, ja ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä”, Halla-aho katsoo.

”Jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä”, hän kirjoitti viitaten Helsingin Sanomien artikkeliin.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kirjoitti myös sota-ajan tarpeesta tukahduttaa ihmisten ”esto toisen ihmisen tappamista kohtaan”. Tämä tapahtuu Halla-ahon mukaan ”riisumalla tapettavalta viholliselta ihmisyys".

Kommentit ovat herättäneet laajaa keskustelua ja hämmästystä. Kriittinen on ollut muun muassa sotahistorian ja Itä-Euroopan tutkija, dosentti Jussi Jalonen. Hän kirjoitti Twitterissä vihollisten epäinhimillistämisen vaaroista.

”Siihen on syynsä, miksi laajamittaiset joukkomurhat, kohdistuivatpa ne sitten sotavankeihin tai siviileihin -- joko vihollisen siviileihin tai yhteistoiminnasta epäiltyihin omiin siviileihin -- liittyvät tilanteisiin, joissa vihollisen epäinhimillistäminen on viety loppuun asti”, Jalonen kirjoitti.

”Itse asiassa se sodan osapuoli, joka on alusta asti toiminut kansanedustaja Halla-ahon esittämällä tavalla, on Venäjä. Kremlissä on asetettu selvä tavoite Ukrainan tuhoamiseksi ja määritelty ne keinot, joilla se saavutetaan: epäinhimillistäminen, demonisointi ja viha.”

Jalonen katsoo, että sotaan liittyvä keskustelu on Suomessa rappeutumassa.

”Sotapsykoosin merkkejä on tässä maassa ilmassa -- kyllä vaan, siinä kohtaa kun yllämainitun kaltaisia kommentteja satelee eduskunnasta asti, niin näin on lupa sanoa. Kyse on rappeutumisilmiöstä. Se edeltää sotaväsymystä.”

Purra: Karnevalisointi ei oikea tapa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Purra kommentoi IS:n puheenjohtajatentissä asiaa todeten, ettei sotatapahtumien karnevalisointi ole toivottavaa.

”Sanoisin, että tietenkään se ei ole oikea tapa toimia, että me karnevalisoimme sodankäyntiä yhtään mistään suunnasta”, Purra sanoi.

Toinen asia on Purran mukaan se, että Jussi Halla-aho ”sanoo ääneen sen asian, jonka me kaikki täällä kyllä tiedämme”.

”Mikäli Venäjä onnistuu tavoitteissaan, mikäli Ukraina ei voita tätä sotaa… niin me emme uskalla Suomessa edes ajatella, mitä siitä seuraa”, Purra sanoi.

Hän muistutti, että Signmyrocket-palvelua käyttäneet suomalaiset ovat halunneet tukea Ukrainan puolustustaistelua.

”Sotaa käydään somessa ja ihmisten sydämissä”, Purra sanoi.

Purran puheenjohtajakollega, vasemmistoliiton johtaja ja opetusministeri Li Andersson otti selvimmän kannan Halla-ahon näkemyksiin.

”Minusta se ei ollut sopiva lausunto päättäjältä hänen asemassaan”, Andersson sanoi.

Hänen puheenvuoronsa mukaan Suomessa kaikissa suvuissa on ihmisiä, joilla tavalla tai toisella on kokemuksia siitä, mitä sota aidosti tarkoittaa.

”Sota on aina kauhea asia. Joskus sotiminen voi olla välttämätöntä, sinne joudutaan, sinne on pakko lähteä, mutta se, että nuoret ihmiset joutuvat tappamaan toisia ihmisiä, se on aina ihmisiä jollain tavalla rikkovaa”, Andersson sanoi.

”Tapa sanoa, että joidenkin muiden ihmisten tappamista pitäisi karnevalisoida, minusta se ei ollut sopivaa tässä tilanteessa.”

