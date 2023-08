Uutissuomalaisen mukaan median uutisointi perussuomalaisten ministereistä on poikinut runsaasti kanteluita Julkisen sanan neuvostoon (JSN).

JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen kertoo Uutissuomalaiselle, että heinäkuussa tehtiin perinteiseksi lomakuukaudeksi poikkeuksellisen paljon kanteluita, yli 70.

”Niistä noin puolet koski uutisointia perussuomalaisista, ennen kaikkea ex-ministeri Junnilasta sekä ministereistä Purra ja Rydman”, Hyvönen sanoo.

Mediassa on käsitelty kesän aikana valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) 15 vuotta sitten Scripta-blogiin kirjoittamia rasistisia viestejä sekä vuodelta 2019 olevaa ”musta säkki” -kirjoitusta.

Vilhelm Junnila puolestaan erosi elinkeinoministerin tehtävästä kesäkuun lopulla sen jälkeen, kun hänen natsismiin viittaavat somekommenttinsa ja esiintyminen äärioikeistoon yhdistetyssä Kukkavirta-tapahtumassa vuonna 2019 nousivat julkisuuteen.

Nykyinen elinkeinoministeri Wille Rydman puolestaan on ollut kohun keskellä, kun Helsingin Sanomat julkaisi hänen vanhoja yksityisviestejään.

Hyvösen mukaan ministerijuttuja koskevissa kanteluissa vedotaan yleisesti hyvän journalistisen tavan rikkomiseen ja etenkin Journalistin ohjeiden kohtiin 8, 10, 12, 15 ja 20.

FAKTAT

Journalistin ohjeet

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.