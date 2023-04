Venäjän valtion energiayhtiö Rosatom avaa Turkin Akkuyuun maan ensimmäisen suuren ydinvoimalan. Presidentti Vladimir Putin osallistui ydinvoimalan avaamiseen liittyvään virtuaaliseremoniaan Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa torstaina, kertoo Reuters.

Putin ylisti tilaisuudessa Venäjän ja Turkin tiivistyviä taloussuhteita sekä kuvaili Akkuyun hanketta maailman suurimmaksi ydinvoimalan rakennusprojektiksi.

”Tämä on lippulaivaprojekti. Se tuo molemmille yhteisiä taloudellisia etuja ja tietysti auttaa vahvistamaan maidemme välistä monipuolista kumppanuutta”, Putin hehkutti.

Erdoğan kiitti Putinia hänen tuestaan rakennushankkeelle ja kertoi Turkin suunnitelmista rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa mahdollisimman pian.

Mihin Turkin ja Venäjän ystävyys perustuu?

Vaikka Turkki on Naton jäsen, se pitää yllä hyviä Venäjä-suhteita Ukrainan sodasta huolimatta. Turkki esimerkiksi neuvotteli viime vuonna YK:n kanssa sopimuksen, jonka avulla Ukraina pystyi jatkamaan viljan vientiä Mustanmeren satamistaan.

Turkin tasapainoilu on hyödyttänyt Venäjää sen hyökkäyssodassa Ukrainaan. Wall Street Journal kertoi helmikuussa, että turkkilaiset yritykset ovat vieneet Venäjälle kymmenien miljoonien dollarien arvosta laitteita, elektroniikkaa, varaosia ja muita tarvikkeita, joita Venäjän armeija tarvitsee hyökkäyssodassaan. Samaan aikaan Ukraina on käyttänyt turkkilaisia Bayraktar-lennokkeja Venäjää vastaan puolustautumiseen.

Turkin hallinto lopetti Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian pakotteiden alaisten tuotteiden viennin Venäjälle vasta maaliskuussa, kirjoittaa Euractiv.

Ajatushautomo Carnegie Endowment for International Peace huomauttaa, että Venäjä on aina ollut Turkille esimerkiksi Ukrainaa tärkeämpi kumppani niin sotilaallisessa kuin taloudellisessakin mielessä. Turkki on ohittanut Ukrainan sekä länsikumppaniensa mielipiteet muun muassa allekirjoittaessaan sopimuksen venäläisestä TurkStream-kaasuputkesta ja ostaessaan S-400-ohjusjärjestelmiä Moskovasta.

Ukrainan sodan alettua Turkki on pyrkinyt esiintymään sovittelijan roolissa, jolla se tähtää oman vaikutusvaltansa kasvattamiseen niin alueellisella kuin globaalillakin tasolla. Maa näkee itsensä siltana Venäjän ja länsimaiden välillä aikana, jolloin niiden välit ovat historiallisen kireät.

Onnistuakseen tavoitteessaan Turkki tekee yhteistyötä lännen ja Venäjän kanssa monella eri sektorilla. Toisin sanoen Turkin ja Venäjän suhteiden taustalla on puhdas hyötymistarkoitus, johon pyrkiessään Turkki yrittää olla ärsyttämättä liikaa länttä tai Kremliä.