Hallituksessa suhtaudutaan vakavasti Helsingissä havaittuun erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten väkivaltailmiöön, josta poliisi ja muut viranomaiset ovat huolissaan.

Ilmiön nosti tiistaina esiin Helsingin Sanomat, jonka mukaan huolta aiheuttaa noin 100–150 nuoren porukka, josta osa ei kaihda teräaseidenkaan käyttöä esimerkiksi ryöstöjen yhteydessä. Kyse ei ole yhtenäisestä ”jengistä”, poliisi korostaa, vaan löyhästi toisiinsa liittyvistä porukoista, jotka liikkuvat vaihtelevasti yhdessä. Valtaosa huolta herättävistä nuorista on ulkomaalaistaustaisia poikia.

”Nuorten väkivaltaan ja jengiytymiseen on suhtauduttava vakavasti ja siihen on puututtava nyt, kun vielä voimme välttää tilanteen kärjistymisen. Meidän on torjuttava väkivaltaa ja ehkäistävä siihen johtavia syitä. Katujen tulee olla turvallisia kaikille”, pääministeri Sanna Marin (sd) linjaa Twitterissä.

Sisäisestä turvallisuudesta ja poliisiasioista vastaava sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) toteaa, että ilmiö ei ole uusi. Hän on jo aiemmin keskustellut ilmiöstä muun muassa Helsingin poliisin, jalkautuvan nuorisotyön, sosiaalityön ammattilaisten ja järjestöjen edustajien kanssa.

Eri viranomaisten välinen yhteistyö on välttämätöntä ilmiöön puuttumiseksi, Ohisalo kirjoittaa.

”Korona on kärjistänyt nuorten vaikeuksia. Poikkeuksellisina aikoina kohtaamisten varmistaminen on erityisen tärkeää. Tästä työstä hieno esimerkki on Ankkuritoiminta, jossa poliisi tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, terveystoimen, nuorisotoimen ja myös oppilaitosten kanssa.”

”Suomessa ei saa syntyä näköalattomuutta, joka ajaa ihmisiä epätoivoisiin tekoihin. Keskeistä on eriarvoisuuden vähentäminen. Jotta Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa, on jokaisen pystyttävä luottamaan muihin ihmisiin ja viranomaisiin. Kukaan ei saa jäädä yksin.”

Myös keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kirjoittaa, että nuorten kanssa työskenteleville ja poliisille ilmiö on valitettavasti tuttu jo pidemmältä ajalta. Hän viittaa myös Ruotsin ongelmiin.

”Ruotsin esimerkit osoittavat, että yhteiskunnan on puuttuva nuorten oireiluun jo varhaisessa vaiheessa. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa jotkut maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat erityisen suuressa riskissä ajautua rikolliselle polulle”, Saarikko linjaa.

”Järjestäytynyttä rikollisuutta ei saa päästää houkuttelemaan nuoria mukaan toimintaansa. Meidän on pystyttävä tukemaan nuoria ja heidän perheitään. Suomalaisen yhteiskunnan pitää olla jokaiselle turvallinen ja hyvä ympäristö elää.”

Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén viittaa HS:n kertomaan nuorisojoukon ulkomaalaistaustaan.

”Tästä on varoitettu jo pitkään. ’Ruotsin tie’, jossa kasvava jengiväkivalta ja kaupunginosien leimautuminen ovat todellisuutta, ei saa olla Suomen tie”, Lindén linjaa.

Aki Lindén sanoo tuoreessa Uuden Suomen haastattelussa, että sdp:n on käytävä puolueen sisäinen maahanmuuttokeskustelu, sillä nykyinen vaikutelma on ”yltiömaahanmuuttajaystävällinen”. Hänen mukaansa sdp:n ei tulisi olla liian lepsu eikä toivottaa kaikkia tervetulleiksi.

LUE LISÄÄ:

LUE SEURAAVAKSI: