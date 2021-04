Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kuvailee tänään saavutettua hallituspuolueiden sopua sellaiseksi, jolla ”tämä maa pystytään saamaan nousuun”.

”Keskustan eduskuntaryhmä edellytti puoliväli- ja kehysriihestä päätöksiä, joilla Suomi saa kovaa maata jalkojensa alle. Tästä syystä neuvottelut Säätytalolla kestivät pitkään. Meille tämä ei ollut mikään ”business as usual” -rutiiniriihi. Meille tämä oli ”no bullshit”-riihi. Suomi on vakavassa paikassa”, hän kommentoi kannanotossaan.

Kurvisen mukaan päätöksiin pystyminen ei ollut kirkossa kuulutettu.

”Kaukana, kaukana siitä. Lopputulema osoittaa tosiasioiden tunnustamista. Hallituspuolueissa ymmärrettiin, että päättämättömyyteen ei ole varaa.”

Kurvinen huomauttaa, että Suomen nostaminen takaisin jaloilleen tulee vaatimaan hallitukselta poikkeuksellista päätöksenteon, sopimisen ja uudistamisen kykyä.

”Erityisesti mitataan hallituksen pääpuolueiden sdp:n ja keskustan yhteistyötaitoa. Punamullan pitää olla muutakin kuin entisten nuorten romantiikkaa”, hän päättää.

Myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on tyytyväinen sopuun. Samalla hän kiistää väitteet keskustan teatterista.

”Tämä on nyt oikea ratkaisu isänmaan vakauden kannalta. Jos joku luulee, että näissä neuvotteluissa on ollut kyse ”teatterista” saati ennalta sovituista asetelmista, niin erehtyy pahasti. Olen viettänyt itsekin tässä useita unettomia öitä ja pohtinut sekä neuvotellut, mikä on viisautta. Nyt saavutettu ratkaisu on juuri sitä.”, Kärnä sanoo omassa tiedotteessaan.

”Mikäli hallitus olisi kaatunut, olisi turveteollisuus kaatunut suorilta jaloilta. Nyt tehty ratkaisu varmistaa, että turpeen energiakäyttö jatkuu toistaiseksi, yritykset saavat kompensaatiota toimintansa hallitusta alasajosta ja turpeen käyttö energiakäytössä jatkuu hallituksen sopiman aikataulun puitteissa. Turve säilyy edelleen huoltovarmuuspolttoaineena ja kasvu- sekä kuiviketurpeen saatavuudesta huolehditaan. Haluan kiittää vihreitä, että he hyväksyivät tämän kompromissin. Ei varmasti ollut helppoa”, hän jatkaa.