Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasilla on 10 500 asuntoa, joissa on yli 18 000 asukasta.

Asunto. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasilla on 10 500 asuntoa, joissa on yli 18 000 asukasta.

Asunto. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasilla on 10 500 asuntoa, joissa on yli 18 000 asukasta.

Suomen yli 2,2 miljardin euron asumistukipotti on noussut keskusteluihin eduskuntavaalien alla.

Valtiovarainministeriö listasi hiljattain mahdollisia leikkauskohteita ja pohti mahdollisuutta kumota vuoden 2017 uudistus, jossa opintotuen saajat siirrettiin asumislisältä yleisen asumistuen piirin.

”Opiskelijoiden keskimääräiset asuinmenot ovat nousseet yleiseen asumistukeen siirtymisen jälkeen, mikä viittaisi siihen, että yleinen asumistuki on muuttanut opiskelijoiden asumisvalintoja ja johtanut ennakoitua suurempaan asumistukimenojen kasvuun”, ministeriö arvioi.

Kokoomus kertoi viime vuoden marraskuussa julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan, että opiskelijoiden asumistukimenojen kasvu on kohdistunut yksiöissä asuville.

”Yksiöissä asuminen on yleistynyt voimakkaasti samalla, kun soluasuntojen asumispaikkoja on vapaana ympäri Suomen”, kokoomus kertoi.

Soluja purettu

Opiskelijoiden kiinnostus soluasumiseen vaikuttaa vähäiseltä myös Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kertomien tietojen perusteella.

Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhion mukaan säätiössä on tehty viime vuosina merkittävää kiinteistökannan muokkausta, jossa on pienennetty huomattavasti solujen määrää.

Hoas on hankkiutunut useista soluasunnoista eroon myymällä kiinteistöjä ja muokkaamalla niitä perheasunnoiksi kuluneen viiden vuoden aikana. Soluasuntoja on nyt 1 200 vähemmän ja niiden sisällä olleita soluhuoneita yli 3 000 vähemmän.

Tarhion mukaan asunnot ovat olleet ”kohtuullisessa kunnossa”. Kiinteistöjen uudet omistajat ovat purkaneet lähes poikkeuksetta Hoasilta ostetut asunnot.

Hoas on luopunut kokonaan asunnoistaan joissain pääkaupunkiseudun lähiöissä, joissa sillä on ollut paljon soluja, kuten Kulomäessä, Kuitinmäessä ja Latokaskessa.

Lisäksi asuntokantaa on realisoitu Itä-Helsingissä ja Malmilla. Hoasin on määrä luopua myös asunnoistaan muutamassa muussakin lähiössä.

Kantakaupunki kiinnostaa

Pääsyynä kiinteistöistä luopumiselle on ollut niiden sijainti. Suurin osa, eli 33 prosenttia, Hoasin asunnonhakijoista hakijoista etsii yksiötä Helsingin kantakaupungista Kalasataman, Kampin ja Jätkäsaaren alueilta.

”Syynä kiinteistösalkun voimakkaalle muutokselle on ollut kysyntätekijät. Opiskelijat arvostavat sijaintia, kuntoa ja liikenneyhteyksiä,” Tarhio kertoo.

Hän lisää ymmärrettävänsä, että opiskelijat kaipaavat mieluummin solun sijaan oman yksiön rauhaa.

”Kyse on siitä, että nuori hakee itsenäistä omaa asuntoa.”

Hoasin soluasuntojen vuokra on noin 220–300 euroa kuussa ja yksiöiden noin 500–650 euroa kuussa. Avoimilla vuokramarkkinoilla on kovempia hintoja. Esimerkiksi suosittujen Kallion ja Töölön alueiden yksiöiden vuokrat liikkuvat runsaasta 600 eurosta yli 1 000 euroon.

Hoasin poistamissa soluhuoneistoissa on ollut edulliset vuokrat. Miksi tämä ei ole kiinnostanut opiskelijoita?

”Vuokrataso on ollut niissä edullisempi. Kuitenkin, jos on esimerkiksi Aalto-yliopiston opiskelija, joka asuu Kulomäessä, matka-aika tulee kohtuuttoman pitkäksi. Syynä on kampusten alueiden ja kulkuyhteyksin muuttuminen, jolloin sijainti ei ole optimaalinen.”

Yksin asuvan henkilön enimmäisasumismenot ovat nykyisin Helsingissä 582 euroa kuussa. Enimmäisasumismenot tarkoittavat suurimpia asumismenoja, jotka yleisessä asumistuessa voidaan ottaa huomioon.

Koska asumistuki voi olla korkeintaan 80 prosenttia asumismenoista, helsinkiläinen yksinasuja voisi saada asumistukea enintään runsaat 465 euroa kuussa.

”Sen verran voi saada enintään, jos tulot ovat niin pienet, etteivät ne vaikuta tukeen”, kertoo Kelan juristi Rita Lääkkölä Uudelle Suomelle.

Kelan mukaan viime vuoden lopussa yli 19 000 opiskelijaa asui Helsingissä yksin omassa ruokakunnassaan. Heistä yli 9 500 sai maksimimäärän asumistukea. Viime vuonna Helsingissä yksinasuva saattoi saada itselleen enimmillään asumistukea runsaat 429 euroa.

Onko asumistukijärjestelmä sellainen, että se kannustaa opiskelijoita asumaan kalliimmin, eli on mahdollista asua Vantaan soluasunnon sijaan yksiössä Töölössä?

”En sanoisi, että se on ihan noin. Yleisen asumistuen puolella pitää maksaa aina vähintään asumismenoista 20 prosenttia itse. Jos asunto on halvempi, on 20 prosenttia vähemmän euroissa. Se kannustaa siihen, että asunto olisi mahdollisimman halpa. Myös enimmäisasumismenot kannustavat edullisiin asumismenoihin”, Lääkkölä kertoo.

Hoas on purkanut paljon halpavuokraisia soluasuntoja kaukana keskustasta. Eikö se viittaa siihen, ettei opiskelijoita kiinnosta asua halvalla?

”Soluasumiseen kohdistuva kiinnostus on vähentynyt jo pitkään. Halutaan mieluummin asua yksiössä. Ehkä se on jo pidemmän ajan ilmiö.”

Eikö kiinnostus asua yksiöissä voi perustua siihen, että sinne voi saada Kelalta euroissa enemmän kuin soluasuntoon?

”On toki niin, että tukea voi enimmäisasumismenojen puitteissa saada euromääräisesti enemmän jos asunto on kalliimpi. Kääntöpuoli on, että omavastuu kasvaa.”