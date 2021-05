Hallituksen riveistä vakuutetaan nyt, ettei polttoainevero ole enää nousemassa.

Valtiovarainministeriön liikenteen verotusta pohtinut työryhmä ehdotti korotuksia eilen tiistaina, mutta valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) tyrmäsi ne heti tuoreeltaan. Vanhasen mukaan hallitus on sopinut, että tällä hallituskaudella ei tehdä muita korotuksia kuin ne, jotka on jo tehty.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vahvisti Ilta-Sanomien tentissä, että korotuksia ei ole tulossa.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho katsoi, että hallituksen linjaukset tarkoittavat väistämättä pumppuhintojen kasvua. Hän viittasi hallituksen puoliväliriihen päätökseen tukea turvealaa 70 miljoonalla ja kompensoida tuki kiristämällä ilmastotoimia muualla. Kun tavoitteena on vähentää henkilöautoilua, se tarkoittaa Halla-ahon mukaan lisälaskua etenkin suurten kaupunkien ulkopuolella eläville.

”Tämä on pelottelua. Näitä päätöksiä ei ole olemassa. Me emme ole päättäneet lisäveronkorotuksista, mutta tietenkin perussuomalaiset haluavat sellaista antaa ihmisille ymmärtää, koska he houkuttelevat sillä äänestäjiä itsellensä”, Marin kuittasi Halla-aholle IS:n kuntavaalitentissä.

Marin: Ei ole merkittävä aukko

Halla-aho ihmetteli, miten hallitus sitten kompensoi turvetuen. Marinin mukaan ”ratkaisu ei merkittävästi lisää päästöjä”. Pääministerin mielestä oli inhimillistä ja oikein, että turvetuotantoa tuetaan siirtymisessä kestävämpiin ratkaisuihin ja kyse on oikeudenmukaisesta siirtymästä. Linjaus oli Marinin mukaan hallitukselta vastuullista politiikkaa.

Kyseessä ei siis ole Marinin mukaan merkittävä aukko ilmastotoimiin, eikä päästövähennystoimia jouduta kovin paljon tekemään muualta. Kompensaatioita kuitenkin on Marinin mukaan luvassa, mutta tarve ei ole kovin iso.

Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Marinin mukaan tavoite on toteutumassa todennäköisesti paljon tavoitetta aiemmin ja turpeen energiakäyttö ehkä loppuu kokonaan 2020-luvulla.

Vihreät pitää kiinni kovasta tavoitteesta

Keskustan puheenjohtaja, kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko lupasi IS:n tentissä, että ”polttoainevero ei tällä hallituskaudella nouse”. Hallitusohjelman mukaan Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo muistutti, että tavoite vaatii useita toimia. Hän mainitsi muun muassa ruuhkamaksut, sähköautot ja veroedut.

Ohisalon mukaan hallituksen tulee tehdä sovitut ilmastotoimet ja katso, mihin se riittää. Jos toimia tarvitaan lisää, vihreät on pitänyt Ohisalon mukaan esillä mahdollisuutta päästökauppaan, jota Aalto-yliopisto on selvittänyt. Siinä pienituloisimmat pääsisivät muita helpommalla.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari huomauttaa, että Suomen tavoite on ”erittäin kova, sillä lähes viidennes koko Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy liikenteestä”.

”Nykymallilla liikenteen verotuksen päästöohjaavuus heikkenee. Tänään julkaistussa valtiovarainministeriön raportissa esitetään ratkaisuksi mm. polttoaineverotuksen sitomista indeksiin”, Kari tviittaa.

”Vihreille ilmastokriisin torjunta on ensisijainen tavoite, keinoista olemme aina valmiita keskustelemaan. Liikenteen päästöjen puolittaminen vaatii kykyä tehdä päätöksiä. Jos yksi keino ei käy, on esitettävä vaihtoehto.”