Tilat, joissa varmistettu koronavirustartunnan saanut henkilö on oleskellut, tulee siivota, ennen kuin tila voidaan ottaa uudelleen käyttöön, neuvoo Työterveyslaitos ohjeistuksessa, joka on tarkoitettu sekä yleiseen siivoukseen että koronavirukseen sairastuneen henkilön oleskelutilojen puhdistustyöhön.

Ohje on laadittu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja sitä voi käyttää myös yleiseen siivoukseen vähentämään tartuntatautien leviämistä sekä suojaamaan siivoustyötä tekeviä tartunnoilta.

Uusi koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana yskiessä ja aivastaessa tai tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä. Sairaan levittämät pisarat eivät kulkeudu metriä kauemmaksi.

Työterveyslaitoksen mukaan koronavirukset voivat säilyä erilaisilla pinnoilla useita tunteja tai jopa päiviä riippuen pintojen materiaalista ja ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta. Uuden koronaviruksen säilyvyydestä ympäristössä ei ole vielä saatavilla tutkimustietoa.

Työterveyslaitos neuvoo ottamaan yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen puhelimitse, jos epäilee saaneensa koronavirustartunnan.

Näin Työterveyslaitos ohjeistaa yleiseen siivoukseen kaikenlaisissa tiloissa:

Siivous suoritetaan puhtaasta tilasta likaisempaan päin. Kaikki usein kosketeltavat pinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pöytäpinnat, valokatkaisijat ja vesihanat, tulee puhdistaa huolellisesti ja usein.

Työpaikkojen julkiset tilat puhdistetaan eri välineillä kuin henkilöstötilat.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.

Kädet suojataan käsineillä pintoja puhdistettaessa. Siivouksen jälkeen käsineet joko pestään huolellisesti ja kuivatetaan tai vaihdetaan uusiin.

Yleiskäsineinä voi käyttää esimerkiksi tiiviitä kertakäyttökäsineitä. WC-pönttöjen puhdistukseen on käytettävä pitkävartisia käsineitä, jotka on pidettävä erillään muista välineistä, kunnes ne siivouskierroksen päätyttyä pestään huolellisesti vedellä ja pesuaineella.

Siivousvälineet puhdistetaan huolellisesti siivouksen päätyttyä.

Roskakorit pitää päällystää helposti irrotettavilla, vuotamattomilla pusseilla. Roskakorien täyttymistä tulee tarkkailla ja ne saavat täyttyä enintään kolme neljäsosaan tilavuudestaan. Roskakorit tyhjennetään päivittäin varsinkin julkisissa tiloissa. Suljetut roskapussit laitetaan polttoon meneviin sekajätteisiin.

Kädet pestään vedellä ja saippualla kyynärvarsia myöten, kun käsineet on riisuttu.

Näin Työterveyslaitos ohjeistaa erityispuhdistukseen koronavirustartunnan saaneen henkilön oleskelutiloihin:

Siivousvälineiden tulee olla helposti pestäviä käytön jälkeen ja ne on puhdistettava ennen seuraavaa käyttöä. Tilojen puhdistuksessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä kertakäyttöisiä siivousvälineitä kuten siivousliinoja.

Siivous tehdään pääasiassa tavanomaisesti käyttäen esimerkiksi heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Desinfiointiainetta käytetään kosketuspintojen, saniteettitilojen ja näkyvien erite- ja roisketahrojen puhdistamiseen. Erite- ja roisketahrat tulee imeyttää kertakäyttöiseen imukykyiseen liinaan ennen desinfektioaineen käyttöä.

Yleispuhdistuksen jälkeen kosketuspinnat käsitellään alkoholipitoisella tai klooripitoisella desinfektioaineella. WC-tilojen saniteettikalusteet tulee käsitellä vahvemmalla klooripitoisuudella. Valmisteiden suositeltuja käyttöpitoisuuksia ja vaikutusaikoja tulee noudattaa. Desinfiointiaineet, kuten klooripitoiset aineet voivat vaurioittaa pintoja. Yli 0,5 % klooripitoisuudet on huuhdeltava pinnoilta. 0,1 %:n liuoksen käytön jälkeen pinnat on pyyhittävä märällä kertakäyttöliinalla, kun vaikutusaika on kulunut. Desinfektioaineiden käyttölaimennoksiin pitää merkitä viimeinen käyttöpäivä.

Siivouksessa syntyneet jätteet pakataan erilliseen jätesäkkiin, joka suljetaan ja toimitetaan välittömästi sekajäteastiaan.

Pyyhkeet ja muut tekstiilit kuten vuodevaatteet pestään ensisijaisesti 60–90 asteen pesuohjelmalla. Mikäli tekstiili ei kestä riittävän korkeaa lämpötilaa, on käytettävä desinfioivaa pesuainetta.

