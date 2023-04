Timo Soinin mukaan perussuomalaiset on edelleen sama puolue kuin 2017 jälkipuolella.

Suomen entinen ulkoministeri, perussuomalaisen puolueen perustaja ja entinen puheenjohtaja Timo Soini arvioi kovin sanoin Suomen tulevaisuutta ja tulevaa hallituspohjaa.

Hän muistuttaa, että kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon on hallitustunnustelijana tehtävä ratkaisu SDP: n ja perussuomalaisten välillä.

“Molemmissa tapauksissa juhlat loppuvat, taloustilanne on karmea ja pahenee. USA ja Eurooppa ovat uuden pankkikriisin kynnyksellä ja Suomen talous tilttaa”, Soini ennakoi blogissaan.

”Pääministeri päättää. SDP: n talouslinjalla ei tästä selvitä. Kansa hyväksyy silti sinipunan ja kompromissit, jos kaverina ovat RKP ja KD. Kaikki nämä pärjäsivät hyvin vaaleissa”, hän jatkaa.

Vihreät ovat Soinin mukaan ongelma.

”Jos mukaan tungetaan vihreät, kokoomus on kusessa. Silloinhan enemmistö velkahallituspuolueista on taas vallan kahvassa. Persujen ja kepun oppositio olisi…armoton.”

Hän sanoo, että jos kokoomus muodostaa hallituksen perussuomalaisten, RKP: n ja KD: n kanssa enemmistö riittää ja se on vaalivoittajien hallitus. Soini ennakoi kuitenkin ongelmia perussuomalaisissa.

“Sille on oikeutus. Siihen ilo sitten jääkin. Persujen puoluetoimiston partamaurit ovat jo antaneet tyylinäytteensä. Puoluesihteeri on rasite jo omienkin mielestä ja työmiehen tiistaina ilmestyvät muistelmat kertovat, mikä on tyyli ja sävellaji. Ettei tule yllätyksenä. Sama puolue kuin 2017 jälkipuolella.”

Soini viittaa siihen, että Jussi Halla-aho nousi kesäkuun 2017 puoluekokouksessa perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Heti tämän jälkeen Soini ja 19 muuta perussuomalaisten kansanedustajaa erosi puolueesta ja perusti oman ryhmän.

