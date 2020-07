Rakennustyömailla ja telakalla havaitut tartuntaryppäät, varoittelu Ruotsin-ostosmatkojen luomasta riskistä ja muun muassa yksittäisen päiväkodin tartuntaketju herättävät kysymyksen, onko koronavirusepidemian leviämisen uhka jälleen yltynyt Suomessa.

Tänään keskiviikkona kerrottiin, että Suomessa on vahvistettu 22 uutta koronavirustartuntaa, mikä on korkein päiväkohtainen luku sitten kesäkuun alun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kuitenkin muistuttaa, että tapausmäärien päiväkohtainen vaihtelu on suurta.

”Mitään sellaista merkittävää nousua tässä ei ole tapahtunut”, Puumalainen sanoo.

”Toisaalta nyt viime päivinä ei ole myöskään tapahtunut merkittävää laskua, eli nyt ollaan varmasti tilanteessa, jossa näitä paikallisia tapauksia ja tartuntaryppäitä esiintyy. Ne pitää hybridistrategian mukaisesti mahdollisimman nopeasti tunnistaa ja tukahduttaa, ettei niistä lähde leviämään tartuntoja laajemmalti.”

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (22.-28. kesäkuuta) Suomessa todettiin THL:n mukaan 59 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 1,1 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (15.-21.6.) vastaavat luvut olivat 48 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 0,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Puumalaisen mukaan lukuja ei kannata ylitulkita, sillä tapauksia raportoidaan myös takautuvasti eikä tilasto välttämättä kerro uusien ”aktiivisten” tapausten määrästä.

Tapausmäärien jonkinasteinen nousu on odotettavaa, kun kesän myötä ihmisten liikkuminen on lisääntynyt ja rajoituksia on purettu – ja nyt lisääntymässä on myös ulkomaanmatkailu Suomesta ja Suomeen.

”Eli kyllä tässä pitää huolellisesti seurata tilannetta.”

Niin sanotun toisen aallon todennäköisyyttä on pohdittu paljon, mutta Puumalainen ei mielellään käyttäisi termiä.

”Tätä virusta kiertää Suomessa nyt hyvin vähän, mutta kiertää kuitenkin. On tapausryppäitä ja tartuntaketjuja ja jos niitä ei ajoissa havaita, niistä voi käynnistyä laajempi tai paikallinen epidemia. Sitä nyt voi kutsua halutessaan toiseksi aalloksi, mutta itse ajattelen, että koko ajan on riski siitä, että epidemia kiihtyy uudelleen.”

Puumalainen totesi viime viikolla tiedotustilaisuudessa, että Ruotsin muista pohjoismaista poikkeava epidemiatilanne ei ole kevään ja alkukesän aikana heijastunut Suomeen sieltä peräisin olevina tartuntoina. Eilen tiistaina THL kuitenkin varoitti, että rajan yli suuntautuvan työmatka- ja asiointiliikenne lisää tartuntariskiä länsirajan tuntumassa.

Onko länsirajan tuntumassa viitteitä tilanteen muuttumisesta?

”Viime viikolla oli loppuviikosta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kolme tapausta, joissa todennäköisesti on jonkinlainen yhteys Ruotsiin. Tällaisia yksittäisiä tapauksia on, ja koska rajaliikenne on huomattavasti aiempaa vilkkaampaa ja on tiedossa Jällivaaran hankala epidemia, tästä oli ihan aiheellista ilmiönä varoittaa.”

Lapin aluehallintovirasto on ilmoittanut tarkkailevansa tilannetta ja ryhtyvänsä tarvittaessa toimiin ”viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseksi tartuntatautilain mukaan”. Puumalainen kertoo, että Ruotsin, Norjan ja Suomen pohjoisosien alueviranomaiset järjestivät tiistaina kokouksen, johon osallistuivat Suomesta myös sosiaali- ja terveysministeriö, THL sekä Rajavartiolaitos.

Pohjoisen Ruotsin sisäosissa sijaitsevan Jällivaaran tilanne on vaikea, mutta aivan Suomen rajan lähettyvillä erityistä uusien tapausten ryöppyä ei ole havaittu, Puumalainen summaa kokouksen havainnot.

”Todettiin, että jos tarvetta on, voidaan tartuntojen jäljitystä tehdä myös yli rajan. Eli jos on tiedossa esimerkiksi suomalainen henkilö, joka asuu Suomessa mutta on käynyt Ruotsin puolella, niin välitetään tietoa ja pyritään tartunnan jäljitykseen molemmin puolin rajaa.”

